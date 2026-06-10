Ancelotti avalia opções na Seleção e mistura titulares e reservas em treino Treinador vai definir time da estreia após treino desta quinta-feira (11)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A montagem da equipe ideal para a estreia na Copa do Mundo segue em andamento na Seleção Brasileira. No treinamento desta quarta-feira (10), realizado no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti promoveu uma atividade que misturou titulares e reservas e testou alternativas para os dois setores que mais geram dúvidas na equipe: as laterais.

continua após a publicidade

Durante o trabalho, Danilo e Alex Sandro apareceram na equipe considerada principal. A movimentação indica que o treinador italiano avalia a possibilidade de apostar na experiência dos dois jogadores para o confronto diante do Marrocos, marcado para sábado, no MetLife Stadium.

A principal preocupação da comissão técnica está relacionada à velocidade da seleção marroquina nas transições entre defesa e ataque. O adversário costuma acelerar rapidamente as jogadas pelos lados do campo, exigindo atenção especial dos defensores. Por isso, a escolha dos laterais tem sido tratada como um dos pontos-chave na preparação brasileira.

continua após a publicidade

Caso opte por Danilo e Alex Sandro, Ancelotti terá em campo dois jogadores acostumados a partidas de alto nível e com ampla bagagem internacional. A experiência pode ser um diferencial para controlar os momentos de pressão e neutralizar as investidas do rival africano. Por outro lado, a equipe pode perder um pouco em intensidade física e capacidade de recuperação em longas corridas.

As alternativas seguem abertas. Ibañez e Douglas Santos continuam na disputa por uma vaga entre os titulares. Douglas iniciou a partida contra o Egito e oferece maior mobilidade pelo lado esquerdo. Já Alex Sandro começou entre os titulares diante do Panamá e aparece como uma opção mais conservadora defensivamente.

continua após a publicidade

A situação da lateral esquerda, inclusive, parece ser a maior incógnita para o treinador neste momento. Alex Sandro, aos 35 anos, carrega experiência e liderança, mas conviveu com problemas físicos nas últimas temporadas. Douglas Santos, de 32 anos, também é experiente, porém chega em melhores condições físicas. No lado direito, Ibañez, de 27 anos, surge como alternativa mais jovem a Danilo, de 34, oferecendo vigor e velocidade para acompanhar os atacantes adversários.

Apesar dos testes realizados nesta quarta-feira, a definição da equipe ainda não foi feita. A apuração do Lance! indica que Ancelotti pretende utilizar o treinamento desta quinta-feira para tirar as últimas conclusões antes de confirmar a escalação para a estreia.

No Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil iniciará sua caminhada no Mundial diante do Marrocos. Na sequência, a Seleção ainda terá compromissos contra Haiti e Escócia na fase de grupos, em busca da classificação para o mata-mata da competição.

Alex Sandro disputa posição entre os titulares na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.