logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Raphinha rouba a cena com bom humor em coletiva do Brasil; veja vídeo

Atacante arranca gargalhadas da imprensa em vários momentos da entrevista

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
10/06/2026 19:39
Favorite o Lance! no Google
Raphinha mostrou bom humor na coletiva da Seleção (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
Raphinha mostrou bom humor na coletiva da Seleção (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Entre risadas, caras e bocas, acenos de cabeça e respostas carregadas de bom humor, Raphinha transformou a entrevista coletiva desta quarta-feira (10) em um dos momentos mais descontraídos da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, o atacante mostrou leveza, arrancou gargalhadas dos jornalistas e deixou claro que, além da concentração para a estreia contra o Marrocos, o ambiente dentro do grupo é de confiança e união.

continua após a publicidade
  • Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge

    Raphinha sobre 2ª Copa: ‘Estou mais preparado; era imaturo em 2022’

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Coletiva Raphinha (Marcio Dolzan/Lance!)

    Raphinha destaca confiança dada por Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Me cobro mais que ele’

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas
  • Casemiro e Raphinha se abraçam durante amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

    Raphinha revela o que o Brasil precisa melhorar até a Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana

    • A coletiva, realizada no hotel onde a delegação brasileira está hospedada em Nova Jersey, teve um Raphinha sorridente do início ao fim. Em diversos momentos, o atacante respondeu às perguntas com expressões divertidas, levantando as sobrancelhas, balançando a cabeça em tom de brincadeira e arrancando risos até mesmo dos assessores que acompanhavam a entrevista.

    Um dos assuntos que mais divertiu o jogador foi a comemoração de aniversário de Carlo Ancelotti. Raphinha relembrou o tradicional corredor feito pelos atletas para homenagear o treinador italiano, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira. Ao narrar a cena, o atacante abriu um largo sorriso e voltou a rir ao lembrar das brincadeiras feitas pelos companheiros durante a celebração.

    continua após a publicidade

    — Acho que ninguém encostou nele — brincou.

    O bom humor continuou quando o assunto passou a ser a rotina da Seleção. Sem perder a oportunidade de provocar os colegas mais experientes, Raphinha afirmou, entre gargalhadas, que os veteranos precisam passar mais tempo na fisioterapia para lidar com as dores nas costas. A observação foi acompanhada de olhares cúmplices e risadas, reforçando o clima leve que tem marcado os dias de concentração.

    Em outro momento, o atacante quase entregou detalhes sobre a formação da equipe para a estreia, mas freou a própria resposta de maneira divertida. Com um sorriso no rosto e gesticulando como quem acabara de escapar de uma armadilha, brincou que não poderia falar sobre a escalação porque certamente levaria uma bronca da comissão técnica.

    continua após a publicidade

    Mesmo em meio ao tom descontraído, Raphinha também transmitiu confiança quando falou sobre o elenco. O atacante elogiou os companheiros, destacou a qualidade do grupo montado por Ancelotti e reforçou que a equipe chega preparada para a disputa da Copa do Mundo. Segundo ele, o ambiente positivo fora de campo tem sido acompanhado por uma grande dedicação nos treinamentos.

    O ponto alto da entrevista ficou para os minutos finais. Questionado sobre as disputas de lazer durante a concentração, Raphinha revelou que os jogadores estão promovendo um campeonato de pingue-pongue. No fim da entrevista, ao ser questionado quem lidera a disputa, ele respondeu com um sorriso quase provocativo e batendo no peito: "Sou eu."

    A declaração gerou mais risadas no auditório. Alguns jornalistas tentaram descobrir quem seriam seus principais adversários, enquanto o atacante manteve o tom de brincadeira e demonstrou a mesma confiança exibida dentro de campo.

    — Costumo muito conversar com meus amigos; eles perguntam para mim também como que é o clima, se é muito tenso, se é leve. E sempre, todas as vezes que eu vestia a camisa da Seleção, sempre foi um clima muito agradável, sempre foi um clima assim, muita brincadeira, momentos bons, obviamente momentos ruins, que é normal, mas o clima dentro da Seleção é sempre um clima muito agradável, sempre um ambiente muito leve — finalizou.

    Entre piadas, sorrisos e respostas rápidas, Raphinha acabou transmitindo uma mensagem importante. A poucos dias da estreia contra o Marrocos, marcada para sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, a Seleção Brasileira parece viver um ambiente leve e saudável. E ninguém simbolizou melhor esse clima nesta quarta-feira do que o camisa 11 que, além de ser um dos pilares de Ancelotti, assumiu por alguns minutos o papel de principal animador da concentração brasileira.

    Raphinha mostrou bom humor na coletiva da Seleção (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
    Raphinha mostrou bom humor na coletiva da Seleção (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Camisa 9 da Seleção Brasileira é uma das mais pesadas do mundo (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 1 hora
    Fora de CampoVozes da Copa: Juninho Paulista não vê Brasil favorito e cita impacto de NeymarHá 1 hora
    Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraAncelotti avalia opções na Seleção e mistura titulares e reservas em treinoHá 1 hora
    Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge
    Seleção BrasileiraRaphinha sobre 2ª Copa: 'Estou mais preparado; era imaturo em 2022'Há 3 horas
    Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
    Copa do MundoRumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do MundoHá 3 horas
    Coletiva Raphinha (Marcio Dolzan/Lance!)
    Seleção BrasileiraRaphinha destaca confiança dada por Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Me cobro mais que ele'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    AO VIVO: assista à coletiva de imprensa de Raphinha
    Neymar autografa camisa da Seleção no CT em Nova Jersey
    Neymar bate bola na academia e mostra evolução no tratamento de lesão
    Alzirão
    Prefeitura entra em ação e confirma Alzirão para Copa do Mundo
    Pausa para hidratação: calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intenso
    Calor extremo e tempestades: as preocupações europeias com os desafios climáticos da Copa de 2026
    Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    De cinema? Spike Lee e Sorrentino veem treino do Brasil nos EUA
    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
    Diretor vencedor do Oscar filma bastidores de Ancelotti na Seleção
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Brasil 'exige respeito' às vésperas da Copa, destaca jornal espanhol
    O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Entre vitória, polêmicas e recordes de público: o que fica para o Brasil após a Data Fifa
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Fifa define arbitragem da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Felipe Melo coloca Brasil à frente de uma das favoritas a Copa do Mundo: 'Com respeito'
    Ancelotti treina Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Ancelotti faz 67 anos e sonha com presente na final da Copa
    Arthur Elias detona arbitragem após derrota para os EUA: 'Nunca fui tão desrespeitado'
    Letícia Carvalho e Igor Thiago são casados desde 2023 e tem dois filhos juntos. (Foto: Instagram/Reprodução)
    Conheça Letícia Carvalho, esposa de Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira