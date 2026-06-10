Dudinha tem lesão no joelho confirmada após amistoso da Seleção Brasileira Exames confirmam ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e lesão no menisco da atacante da Seleção Brasileira; tempo de recuperação varia conforme a gravidade do caso e a evolução individual da atleta

A confirmação da lesão no joelho de Dudinha trouxe uma preocupação ainda maior para a Seleção Brasileira e para o San Diego Wave, equipe que a atacante defende na liga dos Estados Unidos. Após exames realizados nesta quarta-feira, foi constatado que a atacante sofreu uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) associada a uma lesão no menisco, um dos quadros mais comuns e também mais delicados entre atletas de alto rendimento.

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A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre os Estados Unidos por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza. Aos 28 minutos, Dudinha disputou uma bola com a defensora Emily Sonnett, caiu no gramado e imediatamente demonstrou fortes dores no joelho. A atacante deixou o campo chorando e precisou ser substituída por Bia Zaneratto.

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O LCA é um dos principais responsáveis pela estabilidade do joelho, evitando que a tíbia se desloque excessivamente em relação ao fêmur. Já os meniscos funcionam como amortecedores naturais da articulação, ajudando na distribuição de carga e na proteção da cartilagem. Por trabalharem em conjunto para garantir a estabilidade do joelho, não é raro que ambas as estruturas sejam lesionadas no mesmo movimento de torção.

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Segundo especialistas, lesões meniscais estão presentes em grande parte dos casos de ruptura do LCA. Quando o ligamento se rompe, o joelho perde estabilidade rotacional, aumentando a sobrecarga sobre os meniscos e favorecendo novas lesões na articulação.

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O tratamento costuma envolver cirurgia para reconstrução do ligamento e reparo do menisco, seguida de um longo processo de reabilitação. Em casos gerais de atletas submetidos a procedimentos combinados de LCA e menisco, o retorno ao futebol costuma ocorrer entre nove e 12 meses após a cirurgia. O prazo, porém, varia de acordo com diversos fatores, como a gravidade da lesão, o tipo de procedimento realizado, a resposta individual do organismo, aspectos genéticos e a evolução durante a recuperação.

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Por isso, embora esse seja o período normalmente observado em lesões semelhantes, ainda não é possível estabelecer qualquer previsão específica para Dudinha. A definição das próximas etapas dependerá da avaliação médica completa e da evolução da atleta ao longo do tratamento.

Aos 20 anos, Dudinha vive uma das melhores fases da carreira. Revelada pelo São Paulo e com passagem pelo Centro Olímpico, a atacante chegou ao San Diego Wave nesta temporada e rapidamente se tornou destaque na NWSL. Em 13 partidas disputadas pelo clube norte-americano em 2026, soma cinco gols e quatro assistências, além de ter conquistado espaço cada vez maior na Seleção Brasileira. Ela falou sobre a lesão nas redes sociais.

Quero começar agradecendo por todo o carinho que tenho recebido nas últimas horas. Cada mensagem enviada, cada palavra foi muito importante em meio a tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo. Infelizmente, ficarei um tempo fora dos gramados em recuperação, um momento sempre de muitas dificuldades e desafios para todo atleta. Após o jogo de ontem, os exames indicaram lesões de LCA e menisco. Apesar da grande tristeza que sinto e de ainda estar entendendo tudo o que está acontecendo, sigo acreditando nos planos de Deus com ainda mais fé! Ele esteve e está comigo sempre e sei que nesta etapa será meu pilar junto da minha família, amigos e companheiras. Obrigada a todos.