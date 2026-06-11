Minha superstição #5: Mari Spinelli aponta favoritos para a Copa do Mundo e misticismo Estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho

A apresentadora da GETV, Mariana Spinelli foi a quinta entrevistada da série 'Minha superstição', que traz a forma como artistas, jornalistas e ex-jogadores montam suas superstições e promessas que criam antes da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. A jornalista confidenciou a forma em que torce pela Seleção Brasileira como torcedora, e também apontou os favoritos para o Mundial.

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Durante a entrevista, Mariana foi questionada se o Brasil chegaria como um dos grandes favoritos ao lado da Argentina, Espanha, França, Inglaterra após a divulgação das convocações finais e a jornalista foi sincera ao comparar o momento - mas apontou uma certa reviravolta que possa fazer com que o sonho do hexa seja real.

— Cara, eu acho que hoje a favorita é a Seleção da França. Mas Copa do Mundo é uma coisa que acontece. Lembra da Argentina? Ela começa perdendo para uma Arábia Saudita, tem todo aquele rolo com o México e ela termina campeã. Então, a Copa hoje eu não coloco a Seleção na primeira prateleira. Mas chaveamento, dependendo quem classifica em primeiro e segundo, você faz esse desenho. Você pode sim, a gente pode sim sonhar com o Hexa. Acho que existe um desnível ali muito positivo para a França. E depois a gente entra naquele bolo ali. Tem Seleções muito boas, muito fortes — afirmou.

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Quando perguntada sobre a existência de uma superstição, ou algum misticismo em relação ao seu lado torcedora com a Seleção no Mundial, a jornalista contou como não gosta de mexer em time que está vencendo.

Mariana Spinelli fará parte do time da GETV para a cobertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

— Eu tenho, não só para a Seleção Brasileira, mas com o futebol que eu sou meio doida. Eu tenho a coisa do deu certo ou não me movo, entendeu? Então, se deu certo, eu estou naquela posição, galera, a partir de agora eu fico presa no banheiro, eu assisto de longe, eu fico em pé, fico sentada. Eu acho que de todo o universo a escolha do meu movimento é o que define o jogo — concluiu.

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Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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