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Conheça Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira

Influenciadora concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance!

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luiz Henrique e Tammy Parisoto são casados desde 2025. (Foto: Reprodução)
Luiz Henrique e Tammy Parisoto são casados desde 2025. (Foto: Reprodução)

Esposa de Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Zenit, Tammy Parisoto é conhecida não apenas pelo relacionamento com o atacante, mas também pela trajetória como modelo, influenciadora digital e empresária. Casados desde 2025, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro, os dois oficializaram a união menos de um ano após assumirem publicamente o romance.

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    Em entrevista exclusiva ao Lance!, Tammy falou sobre a criação da própria marca, os desafios de empreender morando fora do Brasil, a adaptação à vida na Rússia e os bastidores da relação com o jogador às vésperas da Copa do Mundo.

    Fundadora da Parisoto Luxury in Motion, a influenciadora contou que o desejo de empreender surgiu muito antes do lançamento da marca.

    — Sempre tive vontade de empreender, mas sabia que precisava de planejamento, estratégia e estudo para fazer isso da forma certa. A Parisoto Luxury in Motion foi desenvolvida ao longo de mais de um ano e nasceu também da conexão com as minhas seguidoras, que sempre demonstraram interesse pelos looks e peças que eu usava. Hoje, a marca representa muito da minha essência: uma mulher que valoriza elegância, conforto, confiança e movimento, refletindo o momento que estou vivendo na minha vida pessoal e profissional — contou ao Lance!

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    Casados há um ano, o casal está morando na Rússia após a saída do Botafogo. (Foto: Reprodução)
    Casados há um ano, o casal está morando na Rússia após a saída do Botafogo. (Foto: Reprodução)

    Segundo Tammy, um dos maiores desafios da construção do negócio foi administrar a empresa à distância.

    — Eu acredito que a distância, porque não é uma tarefa fácil conseguir conciliar o fuso para reuniões com a equipe e fornecedores. Eu não abro mão de acompanhar todo o processo, mesmo que seja de maneira remota — afirmou.

    Atualmente morando na Rússia ao lado de Luiz Henrique, a empresária afirma que ainda possui muitos objetivos para alcançar.

    — Nossa, eu tenho muitos sonhos. Mas confesso que tenho essas superstições de não contá-los antes (risos). Mas em relação à marca, acho que quero conseguir expandi-la ao longo dos anos, lançando novos produtos e collabs — brincou.

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    Ao longo dos últimos meses, a vida pessoal do casal também ganhou repercussão pública. Sobre a exposição nas redes sociais, Tammy explicou como aprendeu a estabelecer limites.

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    — Faz parte da vida pública. Quando você escolhe trabalhar com a internet e compartilhar parte da sua rotina, entende que existem os bônus, mas também os ônus dessa exposição. Com o tempo, aprendi a lidar melhor com isso e a estabelecer limites muito claros. Apesar de trabalhar com as redes sociais, nunca fui uma pessoa que transforma a própria vida em um reality show. Gosto de compartilhar momentos que fazem sentido para mim, mas preservo muitas coisas da minha vida pessoal — afirmou.

    Quando o assunto é Luiz Henrique, Tammy destaca características que o público normalmente não vê dentro de campo.

    — Acho que as pessoas conhecem o Luiz Henrique atleta, mas no dia a dia ele é uma pessoa muito família, muito amigo e extremamente engraçado. Além disso, é alguém que incentiva muito os sonhos das pessoas que estão ao seu redor e sempre procura apoiar quem ama — confidenciou.

    Questionada sobre o papel que desempenha nos momentos mais delicados da carreira do jogador, ela ressaltou a parceria construída pelo casal.

    — Acredito que, em uma relação, existem momentos em que um apoia mais e outros em que esse apoio vem do outro lado. Sempre tivemos uma relação muito baseada em parceria, diálogo e companheirismo — explicou.

    Luiz Henrique em ação com a Seleção Brasileira contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)
    Luiz Henrique em ação com a Seleção Brasileira contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)

    Tammy também relembrou o início do relacionamento e admitiu que não imaginava viver tantas mudanças em tão pouco tempo.

    — Sendo muito sincera, não. Nós ficamos cerca de um mês nos conhecendo à distância, cada um em um estado, e quando finalmente nos encontramos, nunca mais nos desgrudamos. Quando paro para pensar em tudo o que vivemos desde então, passa realmente um filme pela cabeça — foi sincera.

    Com a Copa do Mundo se aproximando, a empresária revelou que a ansiedade também faz parte da rotina de quem acompanha um atleta de perto.

    — É impossível não sentir ansiedade. Acho que quem ama e acompanha de perto toda a dedicação, os treinos, os desafios e os sacrifícios feitos ao longo da carreira acaba vivendo um pouco de cada emoção também. Mas, acima de tudo, sinto muito orgulho — afirmou.

    Por fim, Tammy comentou sobre os estereótipos frequentemente associados às companheiras de jogadores e reforçou que prefere ser reconhecida pela própria trajetória.

    — Sinceramente, eu não me preocupo muito com os rótulos. O mais importante para mim é saber quem eu sou, os valores que carrego e os projetos que estou construindo. Prefiro focar naquilo que está ao meu alcance: continuar construindo a minha trajetória, trabalhando nos meus projetos e mostrando, através das minhas atitudes, quem eu realmente sou — completou.

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