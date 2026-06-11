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Copa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o Brasil

Brasil não aparece como favorito

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
11/06/2026 10:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Copa do Mundo de 2026 está chegando, e com ela, craques de todos os cantos do mundo que estão em busca do troféu mais cobiçado do futebol mundial. O Lance! pediu que cinco plataformas diferentes de inteligência artificial palpitassem o campeão e o quão longe a Seleção Brasileira vai chegar.

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    Para realizar a pesquisa, o Lance! consultou cinco ferramentas de IA que já são consolidadas no Brasil, são elas: Chat GPT, Gemini, Meta IA, Perplexity IA e Claude.

    De acordo com o Chat GPT, o Brasil chega até as semifinais do torneio, e a seleção que leva para casa a a Copa do Mundo é a França, pela terceira vez em sua história.

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    ➡️ Simule os resultados da Copa do Mundo!

    Um fato curioso é que, caso a França realmente alcance a final da Copa do Mundo de 2026, irá igualar um feito histórico que apenas Brasil e Alemanha podem ostentar. Se os franceses realmente chegarem à final, serão apenas o terceiro time a chegar em três finais de Copa do Mundo consecutivamente.

    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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    A Alemanha fez isso em 1982 (C), 1986 (D) e 1990 (D). Já a Seleção Brasileira em 1994 (C), 1998 (D) e 2002 (C). A França, por sua vez, pode igualar esse recorde, já que foi campeã em 2018 e vice em 2022.

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    Segundo à Meta IA, o Brasil chegará apenas até as quartas de final, a ferramenta do "Grupo Meta" também cravou a França como a campeã da competição.

    De acordo com o Gemini, a Seleção Brasileira será desclassificada nas quartas de final, com a Espanha levantando o troféu pela segunda vez em sua história, a primeira vez foi em 2010.

    Já a Perplexity IA disse que o Brasil irá chegar na final, mas perderá para a Espanha.

    Por fim, a Claude cravou o Brasil sendo eliminado nas quartas de final, com Portugal, de Cristiano Ronaldo, vencendo a Copa do Mundo pela primeira vez.

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