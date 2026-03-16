Seleção Brasileira é convocada com oito novidades na Era Ancelotti; veja nomes
Brasil faz últimos testes antes da lista final contra França e Croácia
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Na convocação da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou oito novidades para os amistosos contra França e Croácia. Com isso, o italiano se propõe a dar oportunidades e fazer testes nos últimos jogos antes da lista final para disputar a Copa do Mundo.
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Na coletiva, Carlo Ancelotti comentou sobre a convocação das novidades que apareceram pela primeira vez na lista da Seleção Brasileira. O treinador afirmou que quer observá-los em campo, mas também fora das quatro linhas.
- Quando chamamos jogadores novos, temos que mirar como se comportam no campo. Temos que mirar como eles se comportam no nosso ambiente, quero conhecer o caráter deles. Sabemos como estão jogando, porque temos uma avaliação de cada jogador que está nessa lista, mas também de quem não está na lista. Estamos avaliando todos os jogos. A nível técnico, sabemos tudo. A nível de caráter, quero saber mais. E são jogadores que merecem estar, porque estão jogando bem, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez, Bremer.
O Lance! apresenta um panorama sobre quem são as caras novas na convocação de Carlo Ancelotti e que representarão a Seleção Brasileira na Data Fifa de março.
Quem é Igor Thiago, do Brentford?
Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago é centroavante do Brentford e atual vice-artilheiro da Premier League com 18 gols marcados. O atacante ultrapassou nomes como os de Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha e se tornou o brasileiro com mais tentos em uma única edição do Campeonato Inglês.
Na atual edição da Premier League, o Brentford ocupa a 7ª colocação e luta por uma vaga em torneios europeus na próxima temporada. E Igor Thiago é responsável por 40,9% dos gols de sua equipe no Campeonato Inglês.
Em entrevista à "TNT Sports" em janeiro, Igor Thiago comentou sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Além disso, o atleta revelou que já sabia que estava sendo observado de perto por profissionais que trabalham com Carlo Ancelotti.
- Meu maior sonho é poder vestir a camisa do meu país e representá-lo na Copa do Mundo. Sem dúvidas. Um dos auxiliares veio acompanhar um dia de treino e me contou que eu estava em uma lista, para continuar fazendo bons números que estavam de olho. Escutar aquilo deu uma aquecida no coração.
Quem é Rayan, do Bournemouth?
Revelado pelo Vasco, Rayan começou a conquistar grande destaque na temporada passada pelo que fazia com o Gigante da Colina. Apesar dos 19 anos, o jovem era o grande protagonista do Cruz-Maltino na campanha em que o clube chegou na final da Copa do Brasil.
Por conta dos bons jogos no Brasil, Rayan foi contratado pelo Bournemouth, da Inglaterra, com o objetivo de substituir Semenyo, que foi para o Manchester City. Nos primeiros jogos, o atleta teve um impacto grande, tendo contribuído com dois gols e uma assistência na Premier League.
Nesta convocação, Rayan aproveita a ausência de Estêvão, que se recupera de uma lesão muscular, e ganha espaço para ser observado de perto por Ancelotti. O jovem disputa espaço com Raphinha, que tem vaga quase carimbada para a Copa do Mundo, e Luiz Henrique.
Quem é Endrick, do Lyon?
Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick vive sua melhor fase desde que chegou na Europa com a camisa do Lyon. O centroavante chegou ao clube francês por empréstimo em janeiro, fez 12 jogos, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências.
Com Paulo Fonseca, Endrick vem atuando em duas funções: centroavante e ponta direito. Com isso, o atacante dá a Ancelotti opções para que seja utilizado em mais de uma área do campo, embora a expectativa seja para que o jovem dispute uma posição para ser a referência do setor ofensivo com João Pedro e Igor Thiago.
Na temporada passada, Endrick já havia trabalhado com Carlo Ancelotti no Real Madrid e foi o artilheiro do clube merengue na Copa do Rei. Na competição, o atleta marcou cinco gols, mas optou por deixar a equipe espanhola por empréstimo devido aos poucos minutos com o italiano, mas também com Xabi Alonso.
Quem é Gabriel Sara, do Galatasaray?
Revelado pelo São Paulo, Gabriel Sara deixou o clube paulista para defender o Norwich, da segunda divisão inglesa, em 2022/2023. O meia foi destaque em seu primeiro ano, mas assumiu o protagonismo dos Canários em seu segundo ano, tendo marcado 14 gols e contribuído com 12 assistências.
As grandes atuações chamara a atenção do Galatasaray, que comprou o jogador em 2024/2025. Aos 26 anos, Sara é um dos motores da equipe que lidera o Campeonato Turco, mas também um dos principais destaques do time na Champions League, em que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, em duelo válido pelos playoffs.
O jogador aproveita a escassez de grandes nomes na posição de meio-campo da Seleção Brasileira e se projeta como um possível nome para a Copa do Mundo.
Quem é Danilo, do Botafogo?
Formado na base do Palmeiras e pilar da campanha do título da Libertadores em 2021, Danilo vive uma grande fase com a camisa do Botafogo. Após uma passagem frustrante pela Europa, o jovem reencontrou sua melhor versão com o Alvinegro.
Contratado em 2025, Danilo é considerado a alma do Botafogo, jogando como um segundo volante, mas pisando muito na área para marcar gols, dar assistências e participar ativamente da criação de jogadas. Em 11 partidas em 2026, o atleta tem cinco tentos, além de ter dado um passe para gol.
Quem é Léo Pereira, do Flamengo?
Destaque do Flamengo em 2025, Léo Pereira foi considerado um dos melhores zagueiros do país na temporada passada. Além das valências defensivas, o jogador também se destaca nas bolas paradas, tanto em cobranças de faltas, quanto em jogadas aéreas em cobranças de escanteio.
Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, Léo Pereira chegou a comentar sobre a possibilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atleta ressaltou o fato da defesa não ter sido vazada no clássico e sobre estar sendo observado por Ancelotti.
- Não sofrer gols é algo que a gente preza muito. São quatro jogos (um com Filipe Luís) sem tomar gols. Sabemos que temos um ataque muito qualificado, o que nos deixa mais próximo da vitória. A gente é muito privilegiado de vestir essa camisa (…) Privilegiado demais por ter o técnico da Seleção Brasileira nos vendo aqui.
Quem é Bremer, da Juventus?
Afastado da Seleção Brasileira desde 2023, Bremer foi um dos nomes convocados para a Copa do Mundo de 2022. O atleta se destaca por ser um dos pilares defensivos da Juventus, mas também por suas valências ofensivas, uma vez que soma três gols e três assistências na temporada.
O atleta aproveita a má fase de Alexsandro e a lesão de Militão para ser observado de perto por Carlo Ancelotti. No entanto, o jogador precisa se afastar das lesões, que atrapalharam o jogador em diversos momentos da carreira. Na atual temporada, Bremer chegou a ficar sem jogar entre outubro e dezembro.
Quem é Ibañez, do Al-Ahli?
Uma das maiores novidades da lista de convocados de Ancelotti foi o nome de Ibañez, que é zagueiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Aos 27 anos, o jogador recebe sua 5ª convocação na vida para defender a Seleção Brasileira, mas não veste a Amarelinha desde 2023.
Revelado pelo Fluminense, Ibañez foi um dos grandes nomes do Tricolor em 2018 e foi vendido para a Atalanta, da Itália, em 2019. Na sequência, o atleta foi emprestado para a Roma, onde se consolidou como um dos principais defensores do Campeonato Italiano.
Desde 2023, Ibañez defende o Al-Ahli e se destacou por ter marcado um gol decisivo na final da Supercopa da Arábia Saudita contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, aos 44 minutos do segundo tempo.
Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)
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