Na convocação da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou oito novidades para os amistosos contra França e Croácia. Com isso, o italiano se propõe a dar oportunidades e fazer testes nos últimos jogos antes da lista final para disputar a Copa do Mundo.

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Na coletiva, Carlo Ancelotti comentou sobre a convocação das novidades que apareceram pela primeira vez na lista da Seleção Brasileira. O treinador afirmou que quer observá-los em campo, mas também fora das quatro linhas.

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- Quando chamamos jogadores novos, temos que mirar como se comportam no campo. Temos que mirar como eles se comportam no nosso ambiente, quero conhecer o caráter deles. Sabemos como estão jogando, porque temos uma avaliação de cada jogador que está nessa lista, mas também de quem não está na lista. Estamos avaliando todos os jogos. A nível técnico, sabemos tudo. A nível de caráter, quero saber mais. E são jogadores que merecem estar, porque estão jogando bem, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez, Bremer.

O Lance! apresenta um panorama sobre quem são as caras novas na convocação de Carlo Ancelotti e que representarão a Seleção Brasileira na Data Fifa de março.

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Quem é Igor Thiago, do Brentford?

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago é centroavante do Brentford e atual vice-artilheiro da Premier League com 18 gols marcados. O atacante ultrapassou nomes como os de Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha e se tornou o brasileiro com mais tentos em uma única edição do Campeonato Inglês.

Na atual edição da Premier League, o Brentford ocupa a 7ª colocação e luta por uma vaga em torneios europeus na próxima temporada. E Igor Thiago é responsável por 40,9% dos gols de sua equipe no Campeonato Inglês.

Em entrevista à "TNT Sports" em janeiro, Igor Thiago comentou sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Além disso, o atleta revelou que já sabia que estava sendo observado de perto por profissionais que trabalham com Carlo Ancelotti.

- Meu maior sonho é poder vestir a camisa do meu país e representá-lo na Copa do Mundo. Sem dúvidas. Um dos auxiliares veio acompanhar um dia de treino e me contou que eu estava em uma lista, para continuar fazendo bons números que estavam de olho. Escutar aquilo deu uma aquecida no coração.

Igor Thiago celebra gol do Brentford na vitória sobre o Manchester United, pela Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP) <br>

Quem é Rayan, do Bournemouth?

Revelado pelo Vasco, Rayan começou a conquistar grande destaque na temporada passada pelo que fazia com o Gigante da Colina. Apesar dos 19 anos, o jovem era o grande protagonista do Cruz-Maltino na campanha em que o clube chegou na final da Copa do Brasil.

Por conta dos bons jogos no Brasil, Rayan foi contratado pelo Bournemouth, da Inglaterra, com o objetivo de substituir Semenyo, que foi para o Manchester City. Nos primeiros jogos, o atleta teve um impacto grande, tendo contribuído com dois gols e uma assistência na Premier League.

Nesta convocação, Rayan aproveita a ausência de Estêvão, que se recupera de uma lesão muscular, e ganha espaço para ser observado de perto por Ancelotti. O jovem disputa espaço com Raphinha, que tem vaga quase carimbada para a Copa do Mundo, e Luiz Henrique.

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Quem é Endrick, do Lyon?

Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick vive sua melhor fase desde que chegou na Europa com a camisa do Lyon. O centroavante chegou ao clube francês por empréstimo em janeiro, fez 12 jogos, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências.

Com Paulo Fonseca, Endrick vem atuando em duas funções: centroavante e ponta direito. Com isso, o atacante dá a Ancelotti opções para que seja utilizado em mais de uma área do campo, embora a expectativa seja para que o jovem dispute uma posição para ser a referência do setor ofensivo com João Pedro e Igor Thiago.

Na temporada passada, Endrick já havia trabalhado com Carlo Ancelotti no Real Madrid e foi o artilheiro do clube merengue na Copa do Rei. Na competição, o atleta marcou cinco gols, mas optou por deixar a equipe espanhola por empréstimo devido aos poucos minutos com o italiano, mas também com Xabi Alonso.

Endrick cumprimenta Ancelotti ao ser substituído em Real Madrid x Mallorca, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Quem é Gabriel Sara, do Galatasaray?

Revelado pelo São Paulo, Gabriel Sara deixou o clube paulista para defender o Norwich, da segunda divisão inglesa, em 2022/2023. O meia foi destaque em seu primeiro ano, mas assumiu o protagonismo dos Canários em seu segundo ano, tendo marcado 14 gols e contribuído com 12 assistências.

As grandes atuações chamara a atenção do Galatasaray, que comprou o jogador em 2024/2025. Aos 26 anos, Sara é um dos motores da equipe que lidera o Campeonato Turco, mas também um dos principais destaques do time na Champions League, em que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, em duelo válido pelos playoffs.

O jogador aproveita a escassez de grandes nomes na posição de meio-campo da Seleção Brasileira e se projeta como um possível nome para a Copa do Mundo.

Gabriel Sara celebra gol do Galatasaray sobre a Juventus, pela Champions League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Quem é Danilo, do Botafogo?

Formado na base do Palmeiras e pilar da campanha do título da Libertadores em 2021, Danilo vive uma grande fase com a camisa do Botafogo. Após uma passagem frustrante pela Europa, o jovem reencontrou sua melhor versão com o Alvinegro.

Contratado em 2025, Danilo é considerado a alma do Botafogo, jogando como um segundo volante, mas pisando muito na área para marcar gols, dar assistências e participar ativamente da criação de jogadas. Em 11 partidas em 2026, o atleta tem cinco tentos, além de ter dado um passe para gol.

Danilo comemorando gol pelo Botafogo na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Quem é Léo Pereira, do Flamengo?

Destaque do Flamengo em 2025, Léo Pereira foi considerado um dos melhores zagueiros do país na temporada passada. Além das valências defensivas, o jogador também se destaca nas bolas paradas, tanto em cobranças de faltas, quanto em jogadas aéreas em cobranças de escanteio.

Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, Léo Pereira chegou a comentar sobre a possibilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atleta ressaltou o fato da defesa não ter sido vazada no clássico e sobre estar sendo observado por Ancelotti.

- Não sofrer gols é algo que a gente preza muito. São quatro jogos (um com Filipe Luís) sem tomar gols. Sabemos que temos um ataque muito qualificado, o que nos deixa mais próximo da vitória. A gente é muito privilegiado de vestir essa camisa (…) Privilegiado demais por ter o técnico da Seleção Brasileira nos vendo aqui.

Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Quem é Bremer, da Juventus?

Afastado da Seleção Brasileira desde 2023, Bremer foi um dos nomes convocados para a Copa do Mundo de 2022. O atleta se destaca por ser um dos pilares defensivos da Juventus, mas também por suas valências ofensivas, uma vez que soma três gols e três assistências na temporada.

O atleta aproveita a má fase de Alexsandro e a lesão de Militão para ser observado de perto por Carlo Ancelotti. No entanto, o jogador precisa se afastar das lesões, que atrapalharam o jogador em diversos momentos da carreira. Na atual temporada, Bremer chegou a ficar sem jogar entre outubro e dezembro.

Bremer está com a delegação da Juventus no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

Quem é Ibañez, do Al-Ahli?

Uma das maiores novidades da lista de convocados de Ancelotti foi o nome de Ibañez, que é zagueiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Aos 27 anos, o jogador recebe sua 5ª convocação na vida para defender a Seleção Brasileira, mas não veste a Amarelinha desde 2023.

Revelado pelo Fluminense, Ibañez foi um dos grandes nomes do Tricolor em 2018 e foi vendido para a Atalanta, da Itália, em 2019. Na sequência, o atleta foi emprestado para a Roma, onde se consolidou como um dos principais defensores do Campeonato Italiano.

Desde 2023, Ibañez defende o Al-Ahli e se destacou por ter marcado um gol decisivo na final da Supercopa da Arábia Saudita contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, aos 44 minutos do segundo tempo.

Roger Ibañez em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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