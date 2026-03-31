'Novatos' resolvem, e Brasil bate a Croácia no último amistoso antes da lista da Copa
Danilo Santos e Igor Thiago marcam na vitória por 3 a 1; Martinelli deixa o dele
Embalado pelos "novatos" de Carlo Ancelotti, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (31), em Orlando, no último amistoso antes da definição da Seleção que irá para a Copa do Mundo. Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli marcaram os gols para o Brasil, enquanto Majer descontou para os croatas.
Como foi Brasil x Croácia
Por necessidade ou opção, Carlo Ancelotti escalou o Brasil diante da Croácia com seis mudanças em relação ao time que iniciara contra a França. Bento foi para o gol, Ibañez para a lateral direita, Marquinhos retomou a posição na zaga, Danilo Santos ganhou vaga no meio, e Luiz Henrique e João Pedro foram titulares no ataque. E todos foram bem.
Diante dos croatas, a Seleção fez um primeiro tempo consistente, com transições rápidas e pelo menos cinco chances de gol. O Brasil só não saiu para o intervalo com um placar mais sossegado porque o goleiro Livakovic estava em grande noite. Mas nem ele foi capaz de parar o ataque da Seleção aos 46, quando Matheus Cunha fez lindo lançamento da defesa para Vini Jr, que arrancou pela esquerda até a linha de fundo e tocou na entrada da área para Danilo Santos abrir o marcador.
No segundo tempo os croatas avançaram um pouco as linhas e passaram a chegar um pouco mais ao gol de Bento. E, conforme o tempo foi passando, os dois técnicos decidiram mexer bastante nas equipes — por acordo, foi permitido até oito substituições em Brasil x Croácia —, o que fez a partida se tornar muito mais voluntariosa.
Majer, aproveitando contragolpe, tocou na saída de Bento para empatar aos 38, mas dois minutos depois Igor Thiago fez 2 a 1 para o Brasil cobrando pênalti sofrido por Endrick. Aos 47, Martinelli ainda marcaria o terceiro.
O que vem pela frente
Agora, é tudo Copa do Mundo. O próximo compromisso de Carlo Ancelotti pela Seleção será em 18 demaio, quando o técnico anuncia a lista de 26 convocados para o Mundial.
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL 3 X 1 CROÁCIA
Amistoso
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
🥅 Gols: Danilo Santos (46'/1ºT), Majer (38'/2ºT), Igor Thiago (42'/2ºT) e Martinelli (47'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Caleta-Car (CRO); Casemiro (BRA)
🏟️ Público: 46.398 presentes
ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Bento; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo Santos (Andrey Santos); Matheus Cunha (Endrick), Vini Jr (Gabriel Martinelli), Luiz Henrique (Rayan) e João Pedro (Igor Thiago).
CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)
Livakovic; Vuskovic, Caleta-Car (Pongracic), Sutalo e Stanisic; Petar Sucic, Modric (Fruk) e Baturina (Majer); Kramaric (Mario Pasalic), Budimir (Musa) e Perisic.
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA)
🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA)
🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA)
