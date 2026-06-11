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Copa do Mundo: Saiba quais jogos o SBT vai transmitir

Emissora volta à Copa e transmitirá todos os jogos do Brasil

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
11/06/2026 09:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

O SBT irá transmitir, depois de anos, a Copa do Mundo. Agora com Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting e outros, a emissora volta para o Mundial com o direito de transmissão de 32 jogos durante o torneio.

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    • Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão do SBT

    A casa de Silvio Santos irá transmitir diversos jogos da Copa do Mundo. Entre eles, estão todas as partidas da Seleção Brasileira durante a competição, portanto, até agora são jogos confirmados:

    • Brasil x Marrocos - 13/06 - 19h
    • Brasil x Haiti - 19/06 - 21h30
    • Escócia x Brasil - 24/06 - 19h

    Além das partidas da Seleção Brasileira, a emissora transmitirá a abertura da Copa do Mundo, que acontece nessa quinta-feira (11), na partida entre México e África do Sul, às 16h (de Brasília). Ainda na fase de grupos, o SBT também cobrirá os seguintes jogos:

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    1. Estados Unidos x Paraguai - 12/06 - 22h
    2. Holanda x Japão - 14/06 - 17h
    3. Arábia Saudita x Uruguai -15/06 - 19h
    4. França x Senegal - 16/06 - 13h
    5. Inglaterra x Croácia - 17/06 - 17h
    6. Suíça x Bósnia e Herzegovina - 18/06 - 16h
    7. Alemanha x Costa do Marfim - 20/06 - 17h
    8. Uruguai x Cabo Verde - 21/06 - 19h
    9. Argentina x Áustria - 22/06 - 14h
    10. Inglaterra x Gana - 23/06 - 17h

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    Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)
    Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

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    Galvão fala sobre a Copa no SBT e N Sports

    Empolgado com a possibilidade de narrar mais uma campanha brasileira, agora por SBT e NSports, Galvão não escondeu o desejo de marcar mais um capítulo histórico. Durante a entrevista ao Lance!, na série Vozes da Copa, o narrador destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

    — O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

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