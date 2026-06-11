Por que Ibañez? Entenda a origem do nome do defensor da Seleção Brasileira Zagueiro disputa com Danilo a vaga na lateral direita na estreia do Brasil

Sempre que o nome do zagueiro Ibañez, da Seleção Brasileira, é pronunciado nas transmissões, a curiosidade com a sonoridade "exótica" do nome do jogador vem à tona. Muitos se perguntaram sobre a origem do sobrenome que soa mais familiar aos países vizinhos do que ao futebol brasileiro. Nascido em Canela, na Serra Gaúcha, o zagueiro se chama, na verdade, Roger Ibañez da Silva. E a adoção do sobrenome materno não aconteceu por acaso.

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Segundo o próprio defensor, a escolha foi estratégica. Ainda no início da carreira, ele acreditava que o nome mais chamativo poderia ajudá-lo a abrir portas no mundo do futebol.

— Todo mundo pergunta se eu sou gringo. Mas sou brasileiro mesmo, natural de Canela (município no Rio Grande do Sul). Minha mãe é uruguaia, de Montevidéu. Preferi escolher esse nome por marketing mesmo, chama mais atenção. Mas é só sobrenome mesmo! — disse em entrevista ao GE em 2018.

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Ibañez disputa com Danilo a vaga na lateral direita na estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Rafael Robeiro / CBF)

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Filho de mãe uruguaia e pai brasileiro, Ibañez herdou, além do sobrenome, outras duas nacionalidades: a uruguaia, pelo vínculo materno, e conseguiu também a italiana graças ao longo período em que jogou na Itália (2019-2023).

Convocado pela versatilidade e capacidade de desempenhar diferentes funções na Seleção Brasileira, Ibañez aparece como uma das opções para ocupar a lateral direita após o corte de Wesley.

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Mas, antes de sonhar com a Seleção Brasileira e o futebol europeu, Ibañez dividia seu tempo entre os treinos e o trabalho na marcenaria da família. Filho de um marceneiro, o gaúcho ajudava no dia a dia da oficina, realizando medições, preparando orçamentos e lixando peças de madeira. A rotina exigia atenção aos detalhes e precisão milimétrica, características que mais tarde seriam transportadas para o futebol.

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Ibañez não faz restrições à posição na Seleção: 'Zagueiro ou lateral, estou pronto'

Questionado sobre a possibilidade de atuar no setor na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, o defensor desconversou sobre qual será sua função na equipe e brincou que a informação precisa permanecer em sigilo para não se comprometer com Carlo Ancelotti.

Independentemente da posição em que seja escalado por Ancelotti, Ibañez se considera preparado, principalmente pelo trabalho desenvolvido no futebol de clubes.

— Depois da Copa fui convocado para esta partida (contra o Marrocos, ainda no início do atual ciclo). Acredito que naquela época a Seleção fazia uma reestruturação e muitos que estavam na Copa do Catar não estavam na convocação, teve muitos jogadores novos. Três anos depois estou aqui, acredito que pelo trabalho que fiz. Independente de ser zagueiro ou lateral, estou pronto para qual for a posição que jogue — garantiu Ibañez.