Estêvão negocia com Chelsea volta ao Brasil para tratar a lesão

O atacante Estêvão negocia com o Chelsea a volta ao Brasil para tentar fazer um tratamento mais conservador da lesão no músculo posterior da coxa direita, que lhe daria a chance de participar da Copa do Mundo. Depois de sofrer a contusão na derrota para o Manchester United, no último sábado (18), ele fez uma ressonância na segunda-feira (20) à tarde, que apontou a gravidade da lesão.

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Estêvão sofreu uma lesão de grau 4 nos músculos isquiotibiais, na parte de trás da coxa direita. É o tipo de lesão mais severa, com ruptura total ou quase total das fibras musculares. O tratamento mais comum nestes casos é a cirurgia e os médicos do Chelsea consideram que seria o procedimento ideal para o atacante brasileiro. Mas a recuperação demoraria três meses e ele ficaria fora da Copa do Mundo. Por isso, Estêvão negocia uma liberação para tentar fazer um tratamento no Brasil com fisioterapia e outros recursos tecnológicos para acelerar a recuperação. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Lance!

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo e estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Os outros compromissos são contra Haiti e Escócia.

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A CBF e a equipe médica da seleção brasileira estão em contato com o Chelsea para acompanhar os próximos passos. Mas a decisão sobre a cirurgia ou outra forma de tratamento cabe aos médicos do clube inglês. Como aconteceu no caso do atacante Rodrygo, do Real Madrid, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direto, a divulgação oficial sobre a lesão será feita pelo clube.

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Ao deixar o campo no jogo de sábado contra o Manchester United, Estêvão já aparentava preocupação e chorou no vestiário, segundo revelou o técnico Liam Rosenior.

— Ele estava arrasado e fiquei realmente triste por ele. Aconteceu no momento em que ele estava correndo em direção ao gol e, numa jogada de um-contra-um, sentiu a coxa puxar — contou.

Rosenior comparou a situação do brasileiro à do argentino Enzo Fernandez, que também deixou o campo lesionado.

— São bons garotos, honestos e trabalham muito duro. Não quero que eles tenham a sensação de que tudo está dando errado para eles. Espero que o Estêvão possa voltar o quanto antes — finalizou.

Estêvão já havia ficado um mês fora dos gramados entre fevereiro e março, também por uma lesão muscular na coxa. Nesta sexta-feira (24) ele completará 19 anos.

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