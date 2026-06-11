Atuação de Cristiano Ronaldo em Portugal x Nigéria vira assunto: 'Lástima'
Jogador saiu sem gols do amistoso
Cristiano Ronaldo foi um dos destaques do amistoso entre Portugal e a Nigéria na última quarta-feira (10), no último compromisso da equipe portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo. Apesar de começar a partida como titular, o camisa 7 teve uma atuação discreta e acabou virando assunto nas redes sociais por conta das oportunidades desperdiçadas.
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A principal delas aconteceu logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Cristiano apareceu livre na área e finalizou para fora, desperdiçando uma chance clara de abrir o placar para Portugal.
Já na segunda etapa, o atacante voltou a ter uma boa oportunidade. Em nova jogada aérea, recebeu cruzamento dentro da área e finalizou de canhota, mas mandou longe da meta defendida por Stanley Okoye.
Cristiano permaneceu em campo até os 19 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Gonçalo Ramos. Naquele momento, o placar apontava empate por 1 a 1. Pouco depois, aos 29 minutos, Francisco Conceição marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa.
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As chances desperdiçadas pelo craque repercutiram rapidamente entre torcedores nas redes sociais. Muitos internautas lamentaram a atuação do atacante, enquanto outros minimizaram o desempenho por se tratar de um amistoso preparatório para a Copa do Mundo.
Veja a repercussão:
Está a ser penoso ver o Cristiano Ronaldo jogar hoje— Pedro Vieira 🇵🇹 (@PedroVieira_25) June 10, 2026
Cristiano Ronaldo não dá pprt, aposenta paizao, ta estressando mt— Claudinho (@dioclaucrf) June 10, 2026
Cristiano Ronaldo falha três vezes isolado….. no último jogo saiu e Portugal ganhou será que a história se repete?— RucA (@RucAssis) June 10, 2026
Haha o Cristiano Ronaldo está hilariante! Vamos longe no Mundial! 😂— Rúben (@rodrig19864) June 10, 2026
Enquanto Cristiano Ronaldo perde todas as chances de gols possíveis, Messi deu uma assistência e ainda marcou um gol ontem.— Andressa (@Dessah_Vieiira) June 10, 2026
Eu sou um enorme fã do Cristiano Ronaldo, mas neste momento estamos a pôr em causa esta geração incrível de jogadores apenas para manter o Cristiano como titular.— Moreira (@moreira_tweet) June 10, 2026
Jogar com o Cristiano é jogar com um a menos :/
Como foi a partida?
Portugal dominou as ações no primeiro tempo. Com todos os setores funcionando em sintonia, a equipe praticamente não deu espaços para a Nigéria atacar. Aos 22 minutos, a superioridade foi transformada em vantagem no placar. A jogada começou com Trincão, que encontrou Dalot com um belo lançamento pela direita. O lateral avançou e serviu Pedro Neto, que dominou, ajeitou para a perna esquerda e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo controlando a partida, Portugal não conseguiu conter a velocidade da seleção nigeriana em uma das poucas investidas adversárias. Adams ganhou na força de Gonçalo Inácio, deixou Dalot para trás e recebeu novamente na sequência para bater rasteiro, sem qualquer possibilidade de defesa para Diogo Costa. Assim, a Nigéria deixou tudo igual ainda na etapa inicial.
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Assim como no primeiro tempo, Portugal conseguiu seguir dominando as jogadas da partida. E isso resultou em algo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Francisco Conceição colocou a equipe portuguesa à frente no placar. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o meio ao se livrar da marcação e finalizou de canhota, cruzado e com força. A bola morreu no fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro nigeriano. O gol rendeu aplausos de CR7 no banco.
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