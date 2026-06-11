Atuação de Cristiano Ronaldo em Portugal x Nigéria vira assunto: 'Lástima' Jogador saiu sem gols do amistoso

Cristiano Ronaldo foi um dos destaques do amistoso entre Portugal e a Nigéria na última quarta-feira (10), no último compromisso da equipe portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo. Apesar de começar a partida como titular, o camisa 7 teve uma atuação discreta e acabou virando assunto nas redes sociais por conta das oportunidades desperdiçadas.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

A principal delas aconteceu logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Cristiano apareceu livre na área e finalizou para fora, desperdiçando uma chance clara de abrir o placar para Portugal.

Já na segunda etapa, o atacante voltou a ter uma boa oportunidade. Em nova jogada aérea, recebeu cruzamento dentro da área e finalizou de canhota, mas mandou longe da meta defendida por Stanley Okoye.

continua após a publicidade

Cristiano permaneceu em campo até os 19 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Gonçalo Ramos. Naquele momento, o placar apontava empate por 1 a 1. Pouco depois, aos 29 minutos, Francisco Conceição marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As chances desperdiçadas pelo craque repercutiram rapidamente entre torcedores nas redes sociais. Muitos internautas lamentaram a atuação do atacante, enquanto outros minimizaram o desempenho por se tratar de um amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Está a ser penoso ver o Cristiano Ronaldo jogar hoje — Pedro Vieira 🇵🇹 (@PedroVieira_25) June 10, 2026

Cristiano Ronaldo não dá pprt, aposenta paizao, ta estressando mt — Claudinho (@dioclaucrf) June 10, 2026

Cristiano Ronaldo falha três vezes isolado….. no último jogo saiu e Portugal ganhou será que a história se repete? — RucA (@RucAssis) June 10, 2026

Haha o Cristiano Ronaldo está hilariante! Vamos longe no Mundial! 😂 — Rúben (@rodrig19864) June 10, 2026

Enquanto Cristiano Ronaldo perde todas as chances de gols possíveis, Messi deu uma assistência e ainda marcou um gol ontem. — Andressa (@Dessah_Vieiira) June 10, 2026

Eu sou um enorme fã do Cristiano Ronaldo, mas neste momento estamos a pôr em causa esta geração incrível de jogadores apenas para manter o Cristiano como titular.



Jogar com o Cristiano é jogar com um a menos :/ — Moreira (@moreira_tweet) June 10, 2026

Como foi a partida?

Portugal dominou as ações no primeiro tempo. Com todos os setores funcionando em sintonia, a equipe praticamente não deu espaços para a Nigéria atacar. Aos 22 minutos, a superioridade foi transformada em vantagem no placar. A jogada começou com Trincão, que encontrou Dalot com um belo lançamento pela direita. O lateral avançou e serviu Pedro Neto, que dominou, ajeitou para a perna esquerda e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo controlando a partida, Portugal não conseguiu conter a velocidade da seleção nigeriana em uma das poucas investidas adversárias. Adams ganhou na força de Gonçalo Inácio, deixou Dalot para trás e recebeu novamente na sequência para bater rasteiro, sem qualquer possibilidade de defesa para Diogo Costa. Assim, a Nigéria deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

Portugal fez último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assim como no primeiro tempo, Portugal conseguiu seguir dominando as jogadas da partida. E isso resultou em algo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Francisco Conceição colocou a equipe portuguesa à frente no placar. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o meio ao se livrar da marcação e finalizou de canhota, cruzado e com força. A bola morreu no fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro nigeriano. O gol rendeu aplausos de CR7 no banco.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável