Neymar evolui fisicamente e tenta convencer Ancelotti de que merece estar na Copa

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Neymar está em uma corrida contra o tempo. Com apenas nove jogos e um mês para convencer Carlo Ancelotti de que merece estar na próxima Copa do Mundo, ele entrou em uma fase de preparação intensa.

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Entre o jogo contra o Remo e o jogo contra o Atlético-MG, Neymar teve nove dias para se preparar especificamente. O objetivo era claro: mudar de uma condição de retorno gradual para uma situação de exigência real, com jogos seguidos e mais pressão competitiva.

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Os números mostram que Neymar deu sinais claros de melhora física.

No empate em 1 a 1 com o Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, Neymar marcou um gol logo no início e foi o destaque, mesmo com o resultado ruim em casa. Ele participou de 108 ações com a bola, o que é bem mais do que sua média no Brasileirão e no Paulistão. Isso mostra que ele está completamente à vontade na construção ofensiva do time.

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Neymar também fez muitas conduções, 30 contra o Recoleta, o que é mais do que sua média no Paulistão. Contra o Atlético-MG, ele fez 38 conduções, bem mais do que sua média no Brasileirão.

A distância percorrida em condução também é importante. Contra o Recoleta, Neymar percorreu 221,2 metros, mais do que no Paulistão, mas menos do que contra o Atlético-MG.

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Nas conduções progressivas, o padrão se mantém. Contra o Recoleta, Neymar fez quatro ações, igual à sua média no Brasileirão e mais do que no Paulistão. Já contra o Atlético-MG, ele fez sete, mostrando um nível mais alto de agressividade.

A progressão total também ajuda a entender melhor o cenário. Contra o Recoleta, Neymar percorreu 53,7 metros, menos do que no Brasileirão, mas mais do que no Paulistão.

Outro dado importante está na condução progressiva mais longa. Contra o Recoleta, Neymar atingiu 13,7 metros, menos do que no Brasileirão e no jogo contra o Atlético-MG. Isso sugere que o jogo foi mais fechado, com menos espaço para arrancadas longas.

Neymar comemora gol contra o Recoleta (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Quando se olha para os números, o desenho que emerge é o de um jogador em transição.

— Neymar é capaz de voltar a estar a 100%. Ele precisa continuar melhorando seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo — disse Ancelotti, em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

Carlo Ancelotti já disse que vai convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. E a comissão deve observá-lo antes da convocação final, dia 18 de maio.

— Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo — disse Ancelotti.

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A capacidade de repetir atuações em sequência, manter intensidade e evitar novas lesões será determinante. Desde a chegada de Ancelotti, Neymar ainda não foi convocado. E a avaliação segue aberta. O italiano já analisou a melhor maneira de escalar o camisa 10 do Santos.

— Como ele está jogando atualmente — disse Ancelotti.

Enquanto isso, o debate cresce fora de campo. A possível presença de Neymar na Copa mobiliza opiniões em outros países. O jovem Lamine Yamal demonstrou sua admiração pelo brasileiro.

— Neymar é um daqueles jogadores que inspira a todos nós. Você paga o ingresso para vê-lo jogar, e, dois ou três dias depois, tem vontade de ir ao estádio de novo só para ver suas jogadas — disse o atacante do Barcelona.