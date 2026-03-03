Rodrygo sofre grave lesão e está fora da Copa do Mundo

Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com a gravidade da contusão, o atleta se despede do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que o jogador precisará passar por cirurgia, com data e local indefinidos, mas que deve ocorrer nos próximos dias. O Real Madrid confirmou a lesão do jogador após a publicação da matéria.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita."

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Incidente no Bernabéu

A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu. O confronto marcava o retorno de Rodrygo aos gramados, após o brasileiro passar quase um mês afastado tratando uma tendinite. O camisa 11 foi acionado aos nove minutos do segundo tempo, na marca dos 54 minutos globais da partida.

continua após a publicidade

Poucos minutos após pisar no gramado, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no campo, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Getafe.

Rodrygo em ação no clássico entre Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Fora da Copa do Mundo

Com a confirmação da lesão, Rodrygo terá que passar por cirurgia na região, o que irá demorar de 9 a 12 meses para cicatrização completa. Sendo assim, o jogador irá perder a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.

O atacante era um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, principalmente pelo tempo em que trabalharam juntos no Real Madrid. Para o lugar de Rodrygo, o treinador da Seleção Brasileira pode convocar Matheus Cunha, Neymar ou Antony.

Rodrygo em ação pela Seleção Brasileira contra o Senegal (Foto: Ian Kington/AFP)

Crise ofensiva no Real Madrid

As primeiras avaliações médicas, ainda no vestiário, geraram pessimismo. Os médicos do clube concordaram em realizar exames aprofundados na manhã de terça-feira, quando a extensão exata da lesão ligamentar foi diagnosticada. A contusão representa um duro golpe tanto para a Seleção Brasileira quanto para o planejamento do Real Madrid.

Com a confirmação do problema médico, a equipe espanhola passa a enfrentar uma escassez de peças no setor ofensivo. Para o próximo compromisso contra o Vigo, o elenco madridista contará apenas com Vinicius e Gonzalo como opções de ataque. A lista de desfalques inclui Kylian Mbappé, que também se encontra lesionado, além de Mastantuono, que está suspenso após receber cartão vermelho nos minutos finais do embate contra o Getafe.

➡️ Aposte nos jogos do Real Madrid!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.