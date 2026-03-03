Rodrygo sofre grave lesão e está fora da Copa do Mundo
Brasileiro se lesionou na derrota do Real Madrid contra o Getafe, na última segunda-feira (2)
Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com a gravidade da contusão, o atleta se despede do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo.
O Lance! apurou que o jogador precisará passar por cirurgia, com data e local indefinidos, mas que deve ocorrer nos próximos dias. O Real Madrid confirmou a lesão do jogador após a publicação da matéria.
"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita."
Incidente no Bernabéu
A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu. O confronto marcava o retorno de Rodrygo aos gramados, após o brasileiro passar quase um mês afastado tratando uma tendinite. O camisa 11 foi acionado aos nove minutos do segundo tempo, na marca dos 54 minutos globais da partida.
Poucos minutos após pisar no gramado, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no campo, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Getafe.
Fora da Copa do Mundo
Com a confirmação da lesão, Rodrygo terá que passar por cirurgia na região, o que irá demorar de 9 a 12 meses para cicatrização completa. Sendo assim, o jogador irá perder a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.
O atacante era um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, principalmente pelo tempo em que trabalharam juntos no Real Madrid. Para o lugar de Rodrygo, o treinador da Seleção Brasileira pode convocar Matheus Cunha, Neymar ou Antony.
Crise ofensiva no Real Madrid
As primeiras avaliações médicas, ainda no vestiário, geraram pessimismo. Os médicos do clube concordaram em realizar exames aprofundados na manhã de terça-feira, quando a extensão exata da lesão ligamentar foi diagnosticada. A contusão representa um duro golpe tanto para a Seleção Brasileira quanto para o planejamento do Real Madrid.
Com a confirmação do problema médico, a equipe espanhola passa a enfrentar uma escassez de peças no setor ofensivo. Para o próximo compromisso contra o Vigo, o elenco madridista contará apenas com Vinicius e Gonzalo como opções de ataque. A lista de desfalques inclui Kylian Mbappé, que também se encontra lesionado, além de Mastantuono, que está suspenso após receber cartão vermelho nos minutos finais do embate contra o Getafe.
