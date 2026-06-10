Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (10/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (9) tem como principais atrações os amistosos de Inglaterra e Portugal antes da Copa do Mundo. A programação também conta com partida entre Málaga e Las Palmas pelos playoffs de acesso da segunda divisão espanhola. No Brasil, três jogos movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 10 de junho de 2026):
Campeonato Espanhol (segunda divisão) - playoffs de acesso
16h – Málaga x Las Palmas – ESPN 4 e Disney+
Amistoso Internacional
16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv
17h – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Brasileiro - Série B
20h – Ceará x Avaí – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
20h – Goiás x Novorizontino – Disney+
21h – Sport x Athletic Club-MG – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre