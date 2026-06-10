Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (10/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (9) tem como principais atrações os amistosos de Inglaterra e Portugal antes da Copa do Mundo. A programação também conta com partida entre Málaga e Las Palmas pelos playoffs de acesso da segunda divisão espanhola. No Brasil, três jogos movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 10 de junho de 2026):

Campeonato Espanhol (segunda divisão) - playoffs de acesso

16h – Málaga x Las Palmas – ESPN 4 e Disney+

Amistoso Internacional

16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv

17h – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+

Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Brasileiro - Série B

20h – Ceará x Avaí – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

20h – Goiás x Novorizontino – Disney+

21h – Sport x Athletic Club-MG – Disney+

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