Com assistência de Rayan e Evanílson, Bournemouth vence Newcastle pela Premier League

Em um confronto marcado pelo protagonismo brasileiro e pela expectativa do retorno de um dos maiores nomes do Newcastle, o Bournemouth surpreendeu no St. James' Park. Com uma atuação coletiva sólida, os visitantes garantiram a vitória por 2 a 1, frustrando os planos dos Magpies de se aproximarem da zona de classificação europeia.

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Como foi a partida entre Newcastle e Bournemouth?

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Bournemouth impôs o ritmo no primeiro tempo. O Newcastle, visivelmente carente de organização no meio-campo sem Joelinton e com Bruno Guimarães iniciando no banco após se recuperar da lesão que sofreu em fevereiro, sofreu para criar chances claras.

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A superioridade dos Cherries se traduziu no placar aos 32 minutos. Após uma excelente jogada individual de Rayan, que desequilibrou a defesa adversária, a bola chegou para Tavernier, que não desperdiçou e inaugurou o marcador, levando o Bournemouth em vantagem para o intervalo.

Bruno Guimarães em ação na partida contra o Bournemouth pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

A segunda etapa trouxe um cenário diferente. Precisando desesperadamente do resultado, o Newcastle retornou do vestiário com a entrada de Trippier na vaga de Lewis Hall, buscando mais profundidade.

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O momento mais aguardado pela torcida local aconteceu pouco depois: o retorno de Bruno Guimarães, recuperado de uma grave lesão na coxa esquerda sofrida em 10 de fevereiro. Com a entrada do brasileiro, o time ganhou vida. Após uma condução magistral do volante pelo meio, a bola sobrou para Osula empatar a partida. O lance gerou polêmica e passou pela análise do VAR devido a uma possível posição de impedimento, mas a arbitragem validou o gol, entendendo que o toque final partiu de um jogador do Bournemouth.

Com o empate, o jogo tornou-se uma trocação franca. Ambos os times buscaram o gol da vitória, mas a precisão esteve do lado visitante. Aos 40 minutos do segundo tempo, em uma jogada construída com inteligência, Evanílson serviu Truffert, que marcou o gol decisivo para o 2 a 1 do Bournemouth.

Tavernier comemora o primeiro gol do Bournemouth na partida contra o Newcastle pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Nos instantes finais, Bruno Guimarães quase protagonizou o empate em um chute perigoso, mas o goleiro do Bournemouth interveio bem, mandando para escanteio e selando a vitória dos visitantes.

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