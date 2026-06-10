Sabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos Poucos jogadores usaram este número em mais de uma Copa

A camisa 9 da Seleção Brasileira em Copas do Mundo normalmente é reservada ao centroavante visto como titular antes do torneio. Porém, houve exceções. Além disso, curiosamente, a camisa 9 do Brasil dificilmente foi vestida pelo mesmo jogador em mais de uma Copa. Nas 20 edições com numeração das camisas, 17 jogadores diferentes usaram o número (apenas dois em mais de um Mundial).

continua após a publicidade

Você sabe todos? Escreva os nomes e o sistema informará quando acertar. Você tem 10 minutos. Valendo!

A camisa 9 é do centroavante em quase todos os países

Várias posições do futebol têm números diferentes nos diversos países, mas a camisa 9 é quase unanimemente usada pelo centroavante. Como quase todo o mundo usava um esquema com cinco atacantes na primeira metade do século XX, quando a numeração do futebol foi instituída, a camisa 9 era usada pelo jogador central e mais avançado do ataque, seguindo a ordem 7-8-9-10-11. Aos poucos, os camisas 8 e 10 recuaram para armar o jogo, enquanto os pontas seguiram com os números 7 e 11.

4-3-3, um dos esquemas mais comuns da história, deixa o camisa 9 mais isolado (Foto: Lance!/ChatGPT)

A história da numeração de camisas no futebol

No Brasil, a numeração tradicional de 1 a 11 foi imortalizada entre as décadas de 1950 e 1970, baseada nas formações 4-2-4 e 4-3-3 das Seleções bicampeãs e tricampeãs mundiais.

continua após a publicidade

A lógica da numeração brasileira segue um padrão "geográfico" no campo: da direita para a esquerda, de trás para frente. Isso gerou algumas peculiaridades que diferem do padrão europeu. Em ambos os continentes, os números vieram de evoluções dos primeiros esquemas usados no século passado, como o 2-3-5 e o WM, até se transformarem em 4-2-4, 4-4-2 e 4-3-3.

Abaixo está o desmembramento clássico dessa numeração pelas linhas do campo no futebol brasileiro:

1 – Goleiro 2 – Lateral-Direito 3 – Zagueiro 4 – Zagueiro 6 – Lateral-Esquerdo: Esta é a maior diferença para o futebol europeu (onde costumam usar a camisa 3). 5 – Primeiro Volante: 8 – Segundo Volante / Meia-Central 10 – Meia-Armador / Ponta de Lança 7 – Ponta-Direita 9 – Centroavante 11 – Ponta-Esquerda

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.