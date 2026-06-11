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Atitude de Ancelotti em treino da Seleção Brasileira repercute: 'Com medo'

Comandante italiano comemorou seu aniversário nos Estados Unidos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 10:20
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Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá vai começar, e Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comemorou seu aniversário trabalhando. O comandante do Brasil no Mundial completou 67 anos nesta quarta-feira (10), e uma atitude do italiano viralizou nas redes sociais.

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    • No meio do futebol, é comum que o aniversariante do dia passe no "corredor polonês" no treinamento, principalmente entre os jogadores. No seu aniversário, Carlo Ancelotti resolveu entrar na brincadeira na Seleção Brasileira.

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    Nas redes sociais, a atitude do italiano chamou muita atenção de torcedores. A postura dos atletas em relação ao treinador também foi pauta entre os internautas. Veja os comentários abaixo:

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    Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
    Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    Veja cena do treinador

    Ancelotti avalia opções na Seleção Brasileira e mistura titulares e reservas em treino

    A montagem da equipe ideal para a estreia na Copa do Mundo segue em andamento na Seleção Brasileira. No treinamento desta quarta-feira (10), realizado no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti promoveu uma atividade na Seleção Brasileira que misturou titulares e reservas e testou alternativas para os dois setores que mais geram dúvidas na equipe: as laterais.

    Durante o trabalho, Danilo e Alex Sandro apareceram na equipe considerada principal. A movimentação indica que o treinador italiano avalia a possibilidade de apostar na experiência dos dois jogadores para o confronto diante do Marrocos, marcado para sábado, no MetLife Stadium.

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    A principal preocupação da comissão técnica de Ancelotti na Seleção Brasileira está relacionada à velocidade da seleção marroquina nas transições entre defesa e ataque. O adversário costuma acelerar rapidamente as jogadas pelos lados do campo, exigindo atenção especial dos defensores. Por isso, a escolha dos laterais tem sido tratada como um dos pontos-chave na preparação brasileira.

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    Caso opte por Danilo e Alex Sandro na Seleção Brasileira, Ancelotti terá em campo dois jogadores acostumados a partidas de alto nível e com ampla bagagem internacional. A experiência pode ser um diferencial para controlar os momentos de pressão e neutralizar as investidas do rival africano. Por outro lado, a equipe pode perder um pouco em intensidade física e capacidade de recuperação em longas corridas.

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    As alternativas seguem abertas. Ibañez e Douglas Santos continuam na disputa por uma vaga entre os titulares. Douglas iniciou a partida contra o Egito e oferece maior mobilidade pelo lado esquerdo. Já Alex Sandro começou entre os titulares diante do Panamá e aparece como uma opção mais conservadora defensivamente.

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