Atitude de Ancelotti em treino da Seleção Brasileira repercute: 'Com medo' Comandante italiano comemorou seu aniversário nos Estados Unidos

A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá vai começar, e Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comemorou seu aniversário trabalhando. O comandante do Brasil no Mundial completou 67 anos nesta quarta-feira (10), e uma atitude do italiano viralizou nas redes sociais.

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No meio do futebol, é comum que o aniversariante do dia passe no "corredor polonês" no treinamento, principalmente entre os jogadores. No seu aniversário, Carlo Ancelotti resolveu entrar na brincadeira na Seleção Brasileira.

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Nas redes sociais, a atitude do italiano chamou muita atenção de torcedores. A postura dos atletas em relação ao treinador também foi pauta entre os internautas. Veja os comentários abaixo:

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Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Veja cena do treinador

Geral com medo de bater no velho kkk — Jorge Luis🇧🇷 (@jorginhojlrc) June 11, 2026

O homi arrumou uma aposentadoria boa demais, sem pressão nenhuma nesse time atual. Ele sabe que com essa galera não é favorito em nada — erik (@erikfadopinto) June 10, 2026

ninguém é doido de bater no velho kkkk — matheus_c7 (@matheus_silvac7) June 10, 2026

Fizeram nada...kkkkk — Soren (@SorenFaroe) June 10, 2026

Ancelotti avalia opções na Seleção Brasileira e mistura titulares e reservas em treino

A montagem da equipe ideal para a estreia na Copa do Mundo segue em andamento na Seleção Brasileira. No treinamento desta quarta-feira (10), realizado no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti promoveu uma atividade na Seleção Brasileira que misturou titulares e reservas e testou alternativas para os dois setores que mais geram dúvidas na equipe: as laterais.

Durante o trabalho, Danilo e Alex Sandro apareceram na equipe considerada principal. A movimentação indica que o treinador italiano avalia a possibilidade de apostar na experiência dos dois jogadores para o confronto diante do Marrocos, marcado para sábado, no MetLife Stadium.

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A principal preocupação da comissão técnica de Ancelotti na Seleção Brasileira está relacionada à velocidade da seleção marroquina nas transições entre defesa e ataque. O adversário costuma acelerar rapidamente as jogadas pelos lados do campo, exigindo atenção especial dos defensores. Por isso, a escolha dos laterais tem sido tratada como um dos pontos-chave na preparação brasileira.

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Caso opte por Danilo e Alex Sandro na Seleção Brasileira, Ancelotti terá em campo dois jogadores acostumados a partidas de alto nível e com ampla bagagem internacional. A experiência pode ser um diferencial para controlar os momentos de pressão e neutralizar as investidas do rival africano. Por outro lado, a equipe pode perder um pouco em intensidade física e capacidade de recuperação em longas corridas.

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As alternativas seguem abertas. Ibañez e Douglas Santos continuam na disputa por uma vaga entre os titulares. Douglas iniciou a partida contra o Egito e oferece maior mobilidade pelo lado esquerdo. Já Alex Sandro começou entre os titulares diante do Panamá e aparece como uma opção mais conservadora defensivamente.