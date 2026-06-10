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Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA

Madison Square Garden recebe mais uma partida da final

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 15:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)

As Finais da NBA seguem nesta quarta-feira (10), com o quarto jogo da série entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs. A partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, às 21h30 (de Brasília).

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    Após vencer os dois primeiros jogos em San Antonio, o Knicks perdeu o Jogo 3 em casa e viu os Spurs diminuírem a desvantagem para 2 a 1 na série melhor de sete. Agora, os nova-iorquinos tentam aproveitar novamente o fator casa para abrir vantagem e ficar a uma vitória do título.

    🏀✅ Ficha técnica

    New York Knicks x San Antonio Spurs - Jogo 4 das finais da NBA 2025/26

    📅 Data e horário: quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos
    📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

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    ➡️Spurs x Knicks: Wembanyama ou Brunson? as estrelas que podem definir o campeão da NBA

    Como está a série?

    O Knicks venceu os dois primeiros confrontos da série longe de casa. No Jogo 1, a equipe de Nova York controlou as ações e venceu por 105 a 95. Já no segundo duelo, o equilíbrio marcou a partida, decidida apenas nos segundos finais.

    Com o placar empatado em 104 a 104, Victor Wembanyama cometeu um turnover decisivo, permitindo que Jalen Brunson sofresse a falta e convertesse o lance livre que garantiu a vitória por 105 a 104.

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    No entanto, a equipe comandada por Mike Brown não conseguiu manter a invencibilidade na série. No Jogo 3, disputado no Madison Square Garden, os Spurs reagiram, venceram fora de casa e reduziram a diferença para 2 a 1.

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    Jalen Brunson, dos Knicks, conduz a bola no jogo 2 das finais da NBA contra os Spurs (Foto: Foto por ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES)
    Jalen Brunson, dos Knicks, conduz a bola no jogo 2 das finais da NBA contra os Spurs (Foto: Foto por ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES)

    Veja a agenda completa das finais:

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden (Vitória dos Spurs)
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

    *Se necessário

    🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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