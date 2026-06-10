Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA
Madison Square Garden recebe mais uma partida da final
As Finais da NBA seguem nesta quarta-feira (10), com o quarto jogo da série entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs. A partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, às 21h30 (de Brasília).
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Após vencer os dois primeiros jogos em San Antonio, o Knicks perdeu o Jogo 3 em casa e viu os Spurs diminuírem a desvantagem para 2 a 1 na série melhor de sete. Agora, os nova-iorquinos tentam aproveitar novamente o fator casa para abrir vantagem e ficar a uma vitória do título.
🏀✅ Ficha técnica
New York Knicks x San Antonio Spurs - Jogo 4 das finais da NBA 2025/26
📅 Data e horário: quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
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Como está a série?
O Knicks venceu os dois primeiros confrontos da série longe de casa. No Jogo 1, a equipe de Nova York controlou as ações e venceu por 105 a 95. Já no segundo duelo, o equilíbrio marcou a partida, decidida apenas nos segundos finais.
Com o placar empatado em 104 a 104, Victor Wembanyama cometeu um turnover decisivo, permitindo que Jalen Brunson sofresse a falta e convertesse o lance livre que garantiu a vitória por 105 a 104.
No entanto, a equipe comandada por Mike Brown não conseguiu manter a invencibilidade na série. No Jogo 3, disputado no Madison Square Garden, os Spurs reagiram, venceram fora de casa e reduziram a diferença para 2 a 1.
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Veja a agenda completa das finais:
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden (Vitória dos Spurs)
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
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