Estêvão sofreu uma nova lesão muscular na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United e vira dúvida para a Copa do Mundo. A joia brasileira desfalcou o clube inglês no novo revés sofrido por 3 a 0 diante do Brighton, na última terça-feira (21).

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Segundo o "The Athletic", Estêvão lida com uma lesão de grau quatro, o que afasta as possibilidades de estar na Copa do Mundo. Com isso, o brasileiro deve retornar aos gramados somente na próxima temporada do futebol europeu.

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No fim de semana, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido ao problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.

Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.

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Estêvão é peça chave na Seleção Brasileira de Ancelotti

Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.

Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio as ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.

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