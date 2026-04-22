Estêvão sofre nova lesão no Chelsea e vira dúvida para a Copa do Mundo
Jovem de 18 anos lida com novo problema muscular
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Estêvão sofreu uma nova lesão muscular na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United e vira dúvida para a Copa do Mundo. A joia brasileira desfalcou o clube inglês no novo revés sofrido por 3 a 0 diante do Brighton, na última terça-feira (21).
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Segundo o "The Athletic", Estêvão lida com uma lesão de grau quatro, o que afasta as possibilidades de estar na Copa do Mundo. Com isso, o brasileiro deve retornar aos gramados somente na próxima temporada do futebol europeu.
No fim de semana, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido ao problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.
Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.
Estêvão é peça chave na Seleção Brasileira de Ancelotti
Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.
Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio as ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.
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