Ex-zagueiro da Seleção é detido antes de embarcar para a Copa do Mundo Ex-jogador se pronunciou por meio de nota nas redes sociais; confira

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira pela Copa em 1994, foi detido na manhã desta quarta-feira (10), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, antes de embarcar para os Estados Unidos para trabalhar na cobertura do Mundial.

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O ex-atleta foi abordado por autoridades locais e, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a detenção ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão civil expedido pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

A decisão é em relação a uma dívida de pensão alimentícia acumulada, no valor de R$ 2.414,57, atualizada pela última vez em dezembro de 2024.

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Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a defesa de Ricardo Rocha afirmou que "o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida".

O ex-jogador ainda informou que seguirá normalmente sua agenda profissional, incluindo a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Confira a nota na íntegra:

Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

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Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo.

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