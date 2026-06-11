Casemiro transforma rotina em exemplo de liderança no Brasil Jogador é sempre o primeiro jogador a entrar em campo nos treinos da Seleção

Ele quase nunca precisa falar para ser notado. Em Morristown, em Nova Jersey, onde a Seleção Brasileira está concentrada para a disputa da Copa do Mundo, um detalhe se repetiu diariamente desde a chegada da delegação ao centro de treinamento do New York Red Bulls: Casemiro é sempre o primeiro jogador a entrar em campo. Antes dos companheiros, antes da movimentação ganhar intensidade, o volante já está no gramado. Cumprimenta integrantes da comissão técnica, observa o ambiente e inicia o aquecimento. É um gesto simples, mas que ajuda a explicar por que ele se transformou em uma das principais referências do grupo comandado por Carlo Ancelotti.

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Recentemente, Casemiro resumiu a sua visão sobre liderança em uma declaração que ajuda a entender seu comportamento longe dos holofotes.

— Sou um dos jogadores que pensam que existem vários líderes, várias formas de liderar. Cada um forma a sua liderança e faz a sua liderança. Eu gosto de dar exemplos de como fazer, como chegar, como estar, onde estar, como trabalhar — afirmou o volante.

Na prática, o discurso tem sido seguido à risca durante a preparação brasileira. Em vez de buscar protagonismo por meio de discursos constantes, Casemiro constrói sua influência nos detalhes da rotina. Chegar cedo ao campo, manter a intensidade dos treinamentos e demonstrar comprometimento em todas as atividades são atitudes observadas diariamente pelos companheiros.

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A importância do volante dentro da equipe vai muito além do que ele produz com a bola nos pés. Embora não seja o capitão oficial da Seleção nesta Copa do Mundo, Casemiro desempenha um papel ainda mais relevante: o de porta-voz de Ancelotti dentro das quatro linhas. Poucos atletas do elenco conhecem tão bem a forma de trabalhar do treinador italiano.

A relação entre os dois foi construída ao longo de anos de sucesso no futebol europeu. Juntos, conquistaram duas edições da Liga dos Campeões, nas temporadas 2013/14 e 2021/22, consolidando uma parceria baseada em confiança mútua. Não por acaso, quando Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira em maio de 2025, Casemiro voltou imediatamente a ocupar espaço de destaque no projeto.

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A confiança do treinador ficou evidente desde os primeiros dias de trabalho. O volante rapidamente retomou a condição de titular e passou a integrar o grupo de pilares da equipe, ao lado de outros jogadores considerados fundamentais para o funcionamento do time.

Além da experiência acumulada em grandes competições, Casemiro também procura transmitir ao elenco a dimensão do momento que todos estão vivendo. Em uma Copa do Mundo, cada detalhe pode representar uma oportunidade única na carreira.

— Que cada um aproveite da melhor maneira, porque pode marcar a sua história no futebol brasileiro. Se todo mundo perguntar a 99% dos homens, quando crianças, se tivessem a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, todos gostariam de jogar.

A frase resume o espírito que Casemiro tenta espalhar pela concentração brasileira. Em um grupo que mistura juventude e experiência, ele funciona como uma ponte entre o discurso de Ancelotti e a realidade do vestiário. Não é o capitão da braçadeira, mas exerce uma liderança que nasce da credibilidade construída ao longo dos anos.

E talvez por isso seja sempre o primeiro a entrar em campo. Porque, para Casemiro, liderar começa muito antes do apito inicial. Começa no exemplo.

Casemiro durante a coletiva de imprensa na Granja (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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