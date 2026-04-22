Rayan marca, mas Bournemouth leva gol no fim e empata na Premier League
Rayan balança a rede, mas Bournemouth cede empate ao Leeds nos acréscimos
Em um duelo eletrizante que manteve o torcedor apreensivo até o último segundo, Leeds United e Bournemouth empataram em 2 a 2, fora de casa, em confronto válido pela Premier League. O resultado, embora frustrante para os visitantes pela forma como ocorreu, reforça o bom momento do Bournemouth na competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester City vence, rouba a liderança do Arsenal e rebaixa Burnley
Futebol Internacional22/04/2026
- Fora de Campo
Europeus vão à loucura com atitude de Thiago Almada: ‘Desastre’
Fora de Campo22/04/2026
- Futebol Internacional
Estêvão negocia com Chelsea volta ao Brasil para tratar a lesão
Futebol Internacional22/04/2026
Como foi a partida entre Bournemouth e Leeds United pela Premier League?
O destaque individual do Bournemouth passou, mais uma vez, por Junior Kroupi. O francês está a apenas um gol de igualar um recorde histórico: ser o jovem com mais gols em uma temporada de estreia na Premier League, marca que hoje pertence apenas a Robbie Keane. Kroupi deixou sua marca aos 60 minutos, colocando os visitantes em vantagem e flertando com a história.
A reação do Leeds não demorou. Oito minutos depois, Wilfried Gnonto, que havia saído do banco de reservas, fez uma jogada individual perigosa. O cruzamento rasteiro e forte acabou desviando em James Hill, resultando em um gol contra que empatou o placar.
O Bournemouth não se abateu e retomou a vantagem aos 85 minutos. O ex-meio-campista do Leeds, Tyler Adams, cruzou na medida para o brasileiro Rayan, que apareceu livre para botar o Bournemouth à frente no placar.
O final da partida foi de tirar o fôlego. O Leeds foi para o abafa. Lukas Nmecha quase empatou ao acertar a parte externa da trave em uma jogada plástica. Quando a vitória parecia garantida para o Bournemouth, o substituto Sean Longstaff apareceu na área para marcar o gol de empate, selando o placar final em 2 a 2.
Com este resultado, o Bournemouth segue firme na briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Já o Leeds, que agora se encontra a nove pontos de distância da zona de rebaixamento a apenas cinco rodadas do fim da Premier League, muda o foco para uma decisão histórica: neste sábado (25), a equipe disputa a semifinal da FA Cup contra o Chelsea, no estádio de Wembley.
