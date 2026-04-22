Futebol Internacional

Rayan marca, mas Bournemouth leva gol no fim e empata na Premier League

Rayan balança a rede, mas Bournemouth cede empate ao Leeds nos acréscimos

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 22/04/2026
18:35
rayan
imagem cameraRayan entrou no segundo tempo para fazer o segundo gol do Bournemouth contra o Leeds pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Em um duelo eletrizante que manteve o torcedor apreensivo até o último segundo, Leeds United e Bournemouth empataram em 2 a 2, fora de casa, em confronto válido pela Premier League. O resultado, embora frustrante para os visitantes pela forma como ocorreu, reforça o bom momento do Bournemouth na competição.

Como foi a partida entre Bournemouth e Leeds United pela Premier League?

O destaque individual do Bournemouth passou, mais uma vez, por Junior Kroupi. O francês está a apenas um gol de igualar um recorde histórico: ser o jovem com mais gols em uma temporada de estreia na Premier League, marca que hoje pertence apenas a Robbie Keane. Kroupi deixou sua marca aos 60 minutos, colocando os visitantes em vantagem e flertando com a história.

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United (Foto: Reprodução / X)

A reação do Leeds não demorou. Oito minutos depois, Wilfried Gnonto, que havia saído do banco de reservas, fez uma jogada individual perigosa. O cruzamento rasteiro e forte acabou desviando em James Hill, resultando em um gol contra que empatou o placar.

O Bournemouth não se abateu e retomou a vantagem aos 85 minutos. O ex-meio-campista do Leeds, Tyler Adams, cruzou na medida para o brasileiro Rayan, que apareceu livre para botar o Bournemouth à frente no placar.

Rayan entrou no segundo tempo para fazer o segundo gol do Bournemouth contra o Leeds pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

O final da partida foi de tirar o fôlego. O Leeds foi para o abafa. Lukas Nmecha quase empatou ao acertar a parte externa da trave em uma jogada plástica. Quando a vitória parecia garantida para o Bournemouth, o substituto Sean Longstaff apareceu na área para marcar o gol de empate, selando o placar final em 2 a 2.

Com este resultado, o Bournemouth segue firme na briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Já o Leeds, que agora se encontra a nove pontos de distância da zona de rebaixamento a apenas cinco rodadas do fim da Premier League, muda o foco para uma decisão histórica: neste sábado (25), a equipe disputa a semifinal da FA Cup contra o Chelsea, no estádio de Wembley.

