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Jogador convocado por Ancelotti revela desejo de jogar no Flamengo

Com passagem na base do clube, zagueiro tem sonho de retornar ao Mais Querido

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
18:45
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille e convocado para a Seleção Brasileira em duas oportunidades em 2025, revelou o sonho de jogar pelo Flamengo. O jogador de 26 anos teve passagem pela base rubro-negra, mas foi ainda jovem para a Europa e nunca chegou a atuar profissionalmente no Brasil.

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➡️ Léo Ortiz aponta 'prioridades' estabelecidas pela diretoria do Flamengo

— Eu e toda a minha família, minha mulher principalmente, temos esse sonho de voltar para o Brasil, jogar lá no profissional, pois só joguei na base. E a prioridade é nosso Mengão, já deixei bem claro. A prioridade é nosso Mengão, mas é a gente sabe como funcionam as coisas, não é assim: "eu quero e pronto" — declarou em entrevista à "CazéTV".

Questionado sobre o carinho que a torcida do Flamengo tem por ele, Alexsandro revelou história envolvendo outro clube. Segundo o atleta, "um time verde" o sondou, e alguns torcedores rubro-negros mandaram mensagens pedindo para que ele não acertasse com tal equipe. O clube em questão seria o Palmeiras.

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— Eles (torcedores do Flamengo) gostam (de mim). Por acaso, eu tinha umas sondagens aí engraçadas, não vou citar nome, de um time verde. E teve um monte de mensagem dos torcedores do Flamengo: "Pô, tu é Mengão, tu não vai, não faz isso com a gente não". Foi engraçado e legal também, porque mostra o carinho deles por mim. Mesmo que eu não tenha jogado no profissional, mas eu sempre demonstrei o meu carinho pelo time, pela torcida. E minha família toda é flamenguista também. Vamos ver como vai ser isso daqui a uns anos — completou o zagueiro.

Alexsandro foi convocado por Carlo Ancelotti e defendeu a Seleção Brasileira pela primeira vez em junho de 2025, nos duelos com Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, sendo titular em ambos jogos.

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Em setembro, voltou a ser chamado e também foi titular contra a Bolívia, ficando no banco diante do Chile. Elogiado por Ancelotti pelas atuações, o zagueiro sofreu com lesões e não recebeu novas oportunidades desde então.

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Alexsandro Ribeiro, Seleção Flamengo
Alexsandro Ribeiro, ex-jogador da base do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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