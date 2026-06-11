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Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

Mundial começa nesta quinta-feira (11)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ex-técnico assumirá bancada na Globo durante Copa do Mundo
Globo transmitirá os 55 jogos da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

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    Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a cerimônia de abertura, a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

    A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

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    ➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

    Jogos confirmados na Globo

    11 de junho (quinta-feira)

    • México x África do Sul – 16h
    • Cerimônia de abertura da Copa do Mundo

    12 de junho (sexta-feira)

    • Estados Unidos x Paraguai – 22h

    13 de junho (sábado)

    • Brasil x Marrocos – 19h
    • Austrália x Turquia – 1h

    14 de junho (domingo)

    1. Holanda x Japão - 17h
    2. Costa do Marfim - 20h
    3. Suécia x Tunísia - 23h

    15 de junho (segunda-feira)

    • Bélgica x Egito - 16h
    • Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

    1. Inglaterra x Croácia - 17h
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

    1. Inglaterra x Gana - 17h
    2. Colômbia x Congo - 23h

    As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

    Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

    Everaldo Marques
    Everaldo Marques será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

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