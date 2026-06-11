Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo? Mundial começa nesta quinta-feira (11)

A Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

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Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a cerimônia de abertura, a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

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Jogos confirmados na Globo

11 de junho (quinta-feira)

México x África do Sul – 16h

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo

12 de junho (sexta-feira)

Estados Unidos x Paraguai – 22h

13 de junho (sábado)

Brasil x Marrocos – 19h

Austrália x Turquia – 1h

14 de junho (domingo)

Holanda x Japão - 17h Costa do Marfim - 20h Suécia x Tunísia - 23h

15 de junho (segunda-feira)

Bélgica x Egito - 16h

Arábia Saudita x Uruguai - 19h

16 de junho (terça-feira)

França x Senegal - 16h

Áustria x Jordânia - 1h

17 de junho (quarta-feira)

Inglaterra x Croácia - 17h Uzbequistão x Colômbia - 23h

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

Inglaterra x Gana - 17h Colômbia x Congo - 23h

As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

Everaldo Marques será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

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