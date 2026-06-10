logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Raphinha sobre 2ª Copa: 'Estou mais preparado; era imaturo em 2022'

Atacante do Barcelona é um dos principais nomes do Brasil na Copa do Mundo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
10/06/2026 16:32
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge
Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Um dos principais nomes da atual Seleção Brasileira, Raphinha se prepara para disputar a segunda Copa do Mundo mais maduro e consciente do papel que tem para a equipe. E é o próprio atacante do Barcelona quem diz que chega para o Mundial que começa esta semana mais pronto do que aquele que disputou há pouco mais de três anos e meio, no Catar.

continua após a publicidade
  • Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge

    Raphinha sobre 2ª Copa: ‘Estou mais preparado; era imaturo em 2022’

    Seleção Brasileira
    Há 1 minuto
  • Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    De cinema? Spike Lee e Sorrentino veem treino do Brasil nos EUA

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas

    • ➡️Neymar bate bola na academia e mostra evolução no tratamento de lesão

    — Acho que eu senti mais pressão naquela Copa de 2022 do que nesta. Me vendo com os olhos de hoje, na Copa de 2022 eu cheguei muito imaturo, e não só na Seleção, no Barcelona também. Eu estava chegando, estava no período de adaptação. Sentia que não estava totalmente adaptado à Seleção Brasileira, sobre o que é vestir a camisa da Seleção Brasileira. Na Copa agora eu me sinto muito mais preparado, pelo meu momento no clube, por entender o meu momento na Seleção o meu lugar aqui — disse Raphinha nesta quarta-feira (10), durante entrevista coletiva concedida no Hotel The Ridge, que serve de concentração para o Brasil em Nova Jersey.

    Consciente e ponderado em cada resposta, Raphinha também falou sobre as chances da Seleção de conquistar a Copa do Mundo. O atacante se disse confiante e que acredita que o Brasil pode chegar ao Hexa, mas ao mesmo tempo disse entender quem vê a Seleção com poucas possibilidades de levar o título.

    continua após a publicidade

    — Estamos muito confiantes. Acho que a galera que não acredita muito na Seleção... Eu acredito que não é que eles não acreditam, mas foram tantos anos se frustrando, porque sempre tivemos Seleções que poderiam realmente ganhar a Copa do Mundo e não ganharam, que acaba que o pessoal acha que não quer se frustrar novamente e prefere ir por esse lado de não torcedor. Mas, no fundo, acho que todo mundo está torcendo pela Seleção, e a força do torcedor vai ser muito importante pra gente.

    Carlo Ancelotti e Raphinha durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Raphinha é constantemente elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Outros trechos da entrevista de Raphinha

    ANIVERSÁRIO DE ANCELOTTI COM 'CORREDOR' ANTES DO TREINO

    — Não dá pra dar muita porrada nele, acho que ninguém deu (risos). O corredor é uma coisa que a gente tem costume de fazer no futebol, quando alguém está de aniversário ou quando alguém está machucado e volta a treinar. É mais uma questão de costume do futebol em si.

    continua após a publicidade

    RAPHINHA É MAIS RECONHECIDO NO EXTERIOR DO QUE NO BRASIL?

    — Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo em relação ao pessoal de fora, que me acompanha mais diariamente. Mas eu acredito que se eu tenho que provar para alguém, isso é para mim, para os meus pais, para minha esposa, para o meu filho. Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas; eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta, e está tudo bem. Tento dar o meu melhor sempre, e vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol. Mas a vontade eu sempre vou entregar.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
    Copa do MundoRumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do MundoHá 48 minutos
    Coletiva Raphinha (Marcio Dolzan/Lance!)
    Seleção BrasileiraRaphinha destaca confiança dada por Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Me cobro mais que ele'Há 54 minutos
    Seleção BrasileiraAO VIVO: assista à coletiva de imprensa de RaphinhaHá 1 hora
    Neymar autografa camisa da Seleção no CT em Nova Jersey
    Seleção BrasileiraNeymar bate bola na academia e mostra evolução no tratamento de lesãoHá 1 hora
    Alzirão
    Fora de CampoPrefeitura entra em ação e confirma Alzirão para Copa do MundoHá 2 horas
    Pausa para hidratação: calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intenso
    Copa do MundoCalor extremo e tempestades: as preocupações europeias com os desafios climáticos da Copa de 2026Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    De cinema? Spike Lee e Sorrentino veem treino do Brasil nos EUA
    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
    Diretor vencedor do Oscar filma bastidores de Ancelotti na Seleção
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Brasil 'exige respeito' às vésperas da Copa, destaca jornal espanhol
    O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Entre vitórias, polêmicas e recordes de público: o que fica para o Brasil após a Data Fifa
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Fifa define arbitragem da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Felipe Melo coloca Brasil à frente de uma das favoritas a Copa do Mundo: 'Com respeito'
    Ancelotti treina Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Ancelotti faz 67 anos e sonha com presente na final da Copa
    Arthur Elias detona arbitragem após derrota para os EUA: 'Nunca fui tão desrespeitado'
    Letícia Carvalho e Igor Thiago são casados desde 2023 e tem dois filhos juntos. (Foto: Instagram/Reprodução)
    Conheça Letícia Carvalho, esposa de Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira
    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Camisa vermelha da Seleção será vendida? Lance! apura situação do uniforme
    Minha superstição #4: Caio Ribeiro revela hábito nas transmissões dos jogos
    seleção brasileira, da seleção da frança e da seleção da argentina
    Qual país será o líder do ranking da Fifa na Copa do Mundo?
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Quem vai jogar? Ancelotti prepara time com Ibañez, Paquetá e Matheus Cunha