Equipe de Bortoleto anuncia novo piloto para atividades da F1 Paul Aron pilotará carro de dupla titular dos GPs de Barcelona e da Áustria

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg terão que ceder seus carros em pelo menos duas oportunidades cada ao longo da temporada de 2026. Após o GP de Mônaco, a Audi escalou Paul Aron para iniciar o cumprimento da exigência da Fórmula 1. Com isso, cada um dos titulares ficará fora de uma sessão nas próximas etapas do campeonato.

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Aron faz parte oficialmente da Alpine, como piloto reserva. Contudo, essa será a segunda vez em que corre pela equipe de Bortoleto, na época, ainda como Sauber. O estoniano, então, participará dos primeiros treinos livres dos GPs de Barcelona-Catalunha e da Áustria.

A primeira atividade será com o carro de Hulkenberg, já nesta sexta-feira (12), quando se inicia a etapa espanhola. Duas semanas depois, entre os dias 26 e 28 de junho, volta à Audi para ocupar o lugar do piloto brasileiro no Red Bull Ring.

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Até a temporada passada, cada titular precisava ceder seu carro apenas uma vez durante o campeonato. A partir de 2026, porém, a regra foi ampliada e passou a exigir duas sessões para cada piloto, dobrando as oportunidades destinadas aos estreantes da categoria. Dessa forma, Bortoleto e Hulkenberg ainda terão outras oportunidades de cumprir a exigência ao longo da temporada.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

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Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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