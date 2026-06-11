Bares e restaurantes da Zona Sul do Rio enfeitam ruas para a Copa do Mundo Rio de Janeiro vai ganhando verde e amarelo nos bairros às vésperas do Mundial

Por muitos anos, o período de Copa do Mundo aqueceu o povo carioca e enfeitou as ruas de verde e amarelo para embalar as campanhas da Seleção Brasileira. Uma tradição, que vinha perdendo força nas últimas edições do Mundial, voltou com tudo em 2026 e movimentou muitos pontos da cidade.

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Na Zona Sul, foi muito além de amigos de condomínio ou de longe data. As artes nas ruas às vésperas da Copa do Mundo também foram resgatadas por empreendedores da região, que colocaram seus bares e restaurantes já no clima da competição contando com ajuda de moradores e funcionários.

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Mobilização para a Copa do Mundo!

O roteiro começa no bairro do Flamengo, na Travessa dos Tamoios, com o Deza Botequim. Ilma e Diogo, à frente da operação do bar, embelezaram o asfalto e já preparam grandes festas para as dias de jogos da Seleção Brasileira. A arte contou com seis artistas convidados, comerciantes e dezenas de moradores. Ao Lance!, Ilma Dias, idealizadora do movimento, falou do resgate da tradição.

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— Anos atrás, quando cheguei no Rio após deixar meu estado, era ano de Copa, em 2002, e fiquei encantada com as ruas pintadas. Aí os anos foram passando e eu vi que isso diminuiu muito, para quase zero. E é tão legal… É bonito ver a mobilização. Quando chegou essa Copa, eu pensei em resgatar isso e trazer para o Flamengo — disse Ilma.

— Eu já mobilizei minha equipe e falei: "Gente, eu quero pintar a rua toda do Deza". Falei com muita gente mesmo, depois pedi autorização da Prefeitura, fechei com amigos artista, que toparam essa missão, e falei para fazermos acontecer. É para realizar mesmo as pessoas, pois todo mundo queria. Tivemos conversas com comércio da rua também, o apoio do Balaio do Zé (restaurante português ao lado), e isso saiu do papel. No dia da pintura tivemos clientes, funcionários, moradores… Foi lindo de ver. As crianças fizeram uma bagunça boa demais. Agora é fazer mais na Copa — explicou.

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Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo Leonardo Bessa/Lance!







Do bairro do Flamengo para a charmosa Copacabana, a Rua Ronald de Carvalho contou com empenho dos sócios Fernando e Rômulo, dos "Imortais", e do Bar do Aldo. Por se tratar de uma rua muito movimentada, a missão foi mais complicada do que no Deza. No entanto, a mobilização também foi grande e contou com figuras famosas, como o influenciador Matheus Costa com 'Seu Zé', seu pai, fenômeno nas redes sociais.

Sócio dos Imortais, Rômulo Torres destacou a tradição das ruas do bairro e como os moradores da região buscara o resgate em 2026. A união foi fundamental para que a arte fosse colocada no asfalto perto da Praia de Copacabana.

— Depois de uma conversa com o Bar do Aldo, o Matheus (Costa) soube. Ele é morador daqui, aí falou com o Seu Zé, que pintava desde os anos 1970. Eles chegaram junto com tinta para pintarmos. Foi bacana. Uma união do morador antigo de Copacabana, com os bares mais recentes. E também teve o papo com quem estaciona o carro… Foi tudo muito bem conduzido. Colocamos área kids para as crianças brincarem enquanto os pais ajudavam na pintura e assim foi levando — contou o empresário.

— Tem que resgatar isso. Fazemos desde 2014 e aos poucos vamos tentando resgatar esse brilho. Chamamos um grafiteiro, conseguimos falar com moradores e contamos com o apoio da Prefeitura. Ela tem sido muito parceira dos bares, inclusive. E isso traz o pessoal para perto também… A Copa aqui vai ser legal. Por exemplo, nos jogos do Brasil, se a pessoa estiver sentada na mesa do nosso bar, ganhará um chopp a cada gol da Seleção. Aí fica bonito. Rua pintada, galera tomando um chopp e a gente curtindo a Seleção pra ver se ganha esse hexa — destacou Rômulo.

Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronald de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!) <strong><a href="https://www.lance.com.br/galerias/bares-se-uniram-a-moradores-e-pintaram-rua-em-copacabana-para-a-copa-do-mundo#foto=4">Veja mais fotos aqui</a></strong>!

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Trabalho pesado

Pintar a rua e fazer toda a decoração demanda tempo, organização e disposição. Por isso, a turma do bar Simpósio, na Ministro Alfredo Valadão, também em Copacabana, promoveu até um churrasco entre os amigos para a pintura da rua. Estabelecimento com público voltado ao futebol, o Simpósio não pensou duas vezes ao repetir o que fez em 2022, quando ainda dava os primeiros passos.

— Isso aqui foi tudo da galera que frequenta o bar e mora nas redondezas, como Figueiredo Magalhães, Siqueira Campos, ou aqui na Valadão mesmo. Até começamos tarde para pintar a rua, mas deu tempo. Aí você vê 1h da manhã, pai e filho pintando e correndo na rua. Bom para unir a galera da rua, que muitas as vezes se conhece de vista e isso estreita os laços — disse Wallace, sócio do Simpósio, destacando o "boom" dos bares na Zona Sul para decoração das ruas.

— Não estava acontecendo essa movimentação, mas a gente foi vendo o pessoal se agitar. Para nós, que somos um bar de futebol, foi um movimento natural igual em 2022. Mas os bares mesmo são a força para unir. Copa do Mundo o povo vai para a rua, fica na calçada, grita gol e bebe cerveja. Os donos dos bares viram que tinham um papel bacana nisso, se uniram e agora está virando festa — finalizou Wallace.

Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo Foto: Leonardo Bessa/Lance!







Sushi na Copa do Mundo?

Nem só de chopp, cerveja gelada e petisco de botequim que o torcedor poderá aproveitar a Copa do Mundo. Pensando nisso, para entrar no clima do Mundial e movimentar o bairro de Ipanema, o grande restaurante Jappa da Quitanda tratou de pintar a esquina das ruas Barão da Torre e Maria Quitéria.

O responsável foi o artista e criador de conteúdo Laurinho (@laurinho_oficial), que fez questão de tratar a ação como nostalgia. Ele, que tem sido destaque nas redes pela produção de conteúdo volta ao Mundial com artes nas ruas, falou do omento.

— É nostálgico mesmo. Porque você ia andando pelas ruas nas últimas Copas e via a galera muito fria. Eu, em um vídeo, até falei isso. "O Brasil parou de ganhar quando a gente parou de pintar a rua". Isso na época viralizou, e depois começou isso e pintar em tudo quanto pe canto. Esse movimento é muito legal e a gente vê daí. Não é só bar, sabe? Por exemplo, poder estar pintando um restaurante de comida japonesa, com uma cultura de outro país. Ninguém vive mais a Copa do Mundo do que o brasileiro, mas isso parece que tinha adormecido. A gente vê criança, diversos movimentos, então é muito legal. Não tem preço saber que pude contribuir, que fui uma pontinha nesse movimento. É muito maneiro, de verdade.

Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo Foto: Divulgação





Brasil pelo Hexa

A Seleção Brasileira vai em busca do sexto título de Copa do Mundo e estreia neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos. No Grupo C também estão Haiti, adversário na segunda rodada, no dia 19, e a Escócia, no encerramento da chave, dia 24.