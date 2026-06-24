A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado Veja a situação dos times brasileiros no mercado durante a Copa do Mundo

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Falta apenas um mês para a retomada da Série A do Brasileirão, mas, enquanto as atenções do futebol mundial estão voltadas para a Copa do Mundo, os clubes brasileiros já trabalham nos bastidores para reforçar seus elencos. Com a segunda janela de transferências de 2026 marcada para abrir em 20 de julho, dirigentes, empresários e departamentos de futebol aceleram negociações de olho na sequência da temporada. A competição nacional será retomada em 22 de julho, com a disputa da 19ª rodada.

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Veja a movimentação de cada time da Série A

Flamengo

O Flamengo trabalha nos bastidores para definir os movimentos da próxima janela de transferências. Após investimentos pesados no início da temporada, com destaque para a contratação de Lucas Paquetá, a diretoria adota cautela no mercado e prioriza atletas jovens, com potencial de crescimento e custos mais acessíveis. O técnico Leonardo Jardim busca reforços para posições consideradas carentes, principalmente um centroavante para disputar vaga com Pedro e um meia para ser alternativa a Arrascaeta. O clube também monitora oportunidades para a lateral esquerda e o meio-campo. Ao mesmo tempo, algumas saídas podem acontecer para equilibrar as finanças e abrir espaço no elenco.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Centroavante, meia, lateral-esquerdo e meio-campista (nomes não definidos publicamente);

Quem sai: Ryan Roberto (atacante, Shakhtar Donetsk);

Quem pode sair: Emerson Royal (lateral-direito), Everton Cebolinha (atacante), Wallace Yan (atacante), Luiz Araújo (atacante), Lorran (meia), Rayan Lucas (volante).

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Botafogo

Em meio a uma temporada de oscilações dentro de campo e dificuldades financeiras nos bastidores, o Botafogo trata a próxima janela de transferências como estratégica para reforçar o elenco e gerar receita para a SAF. O clube aguarda a resolução dos seis transfer bans ativos junto à Fifa para voltar a registrar jogadores, mas já definiu prioridades para o mercado. A principal delas é a contratação de um goleiro, posição considerada carente pela diretoria e pela comissão técnica de Franclim Carvalho. Ao mesmo tempo, o Alvinegro se prepara para possíveis saídas importantes e busca reposições que mantenham a competitividade do elenco.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Goleiro e Nahuel Ferraresi (zagueiro, São Paulo);

Quem sai: Alexander Barboza (zagueiro, Palmeiras);

Quem pode sair: Danilo (volante), Matheus Martins (atacante) e Newton (volante).

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Fluminense

O Fluminense aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para atacar duas das principais carências identificadas no primeiro semestre. O Tricolor acertou as contratações de Hulk e Thiago Silva, reforçando setores que apresentaram oscilações ao longo da temporada. A chegada do atacante busca aumentar o poder de fogo da equipe e dividir a responsabilidade ofensiva com John Kennedy, enquanto o retorno do zagueiro tem como objetivo devolver solidez defensiva ao time. Apesar das chegadas, a diretoria segue atenta ao mercado e não descarta negociações envolvendo jogadores valorizados do elenco caso receba propostas consideradas satisfatórias.

Contratado: Hulk (atacante, Atlético-MG) e Thiago Silva (zagueiro, Porto);

Interessa: Nenhum nome revelado publicamente;

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Freytes (zagueiro), Canobbio (atacante), Bernal (volante) e Kevin Serna (atacante).

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Vasco

O Vasco trata a próxima janela de transferências como fundamental para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além da busca por um novo treinador, o Cruz-Maltino trabalha para reforçar setores considerados carentes do elenco, mas enfrenta dificuldades financeiras e incertezas administrativas após o afastamento de Pedrinho da gestão da SAF. A estratégia segue baseada em oportunidades de mercado, com foco em jogadores livres, empréstimos e negociações de baixo custo. O principal objetivo é qualificar o meio-campo e o sistema defensivo para a sequência da temporada.

Contratado: Paulinho (lateral-esquerdo, América-MG);

Interessa: Vasco Matos (treinador), Deossa (volante) e um zagueiro;

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Nenhum nome citado publicamente.

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Atlético-MG

O Atlético-MG adota uma postura mais cautelosa para a janela de transferências do meio da temporada. Após promover uma reformulação mais ampla do elenco no início do ano, a diretoria pretende realizar apenas ajustes pontuais, priorizando oportunidades de mercado e mantendo o equilíbrio financeiro. O técnico Eduardo Domínguez já manifestou o desejo de reforçar todos os setores da equipe, mas o clube trabalha com foco em atletas livres ou em fim de contrato. O primeiro movimento já está encaminhado e deve reforçar o sistema defensivo.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Léo Duarte (zagueiro, Basaksehir-TUR);

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Nenhum nome citado publicamente.

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Cruzeiro

Após um início de temporada marcado por investimentos pesados e pela maior contratação da história do clube, o Cruzeiro adota uma postura mais seletiva no mercado. A diretoria trabalha em conjunto com o técnico Artur Jorge para identificar oportunidades que mantenham o elenco competitivo para o segundo semestre, mas sem a necessidade de uma reformulação. Até o momento, a principal movimentação foi a chegada de Gabriel Rojas para suprir a saída de Kaiki, negociado com o futebol italiano. O clube também monitora possíveis saídas para equilibrar o elenco.

Contratado: Gabriel Rojas (lateral-esquerdo, Racing);

Interessa: Nenhum nome revelado publicamente;

Quem sai: Kaiki (lateral-esquerdo);

Quem pode sair: Walace (volante,) e Kauã Prates (lateral-esquerdo).

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Corinthians

O Corinthians chega à janela de transferências do meio do ano com limitações financeiras que reduzem significativamente sua margem de atuação no mercado. Apesar de manter um monitoramento constante de possíveis reforços por meio do CIFUT, a diretoria admite que não pretende investir em jogadores que exijam pagamento de transferência. A prioridade do clube é regularizar questões financeiras internas, melhorar o fluxo de caixa e buscar oportunidades de mercado envolvendo atletas livres ou empréstimos. Com isso, qualquer movimentação dependerá das condições econômicas do clube e de eventuais saídas para gerar receitas.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Sem nomes revelados publicamente;

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Jogadores do elenco podem ser negociados para gerar fluxo de caixa, mas nenhum nome foi citado publicamente.

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Palmeiras

O Palmeiras adota uma postura conservadora para a janela de transferências do meio da temporada. Após identificar a necessidade de reforçar o sistema defensivo, o clube acertou a contratação de Alexander Barboza e, neste momento, considera a manutenção da base do elenco como sua principal prioridade. A diretoria entende que possui um grupo competitivo para a sequência do ano e só deve avançar por novas peças caso surjam oportunidades consideradas estratégicas. Um dos nomes monitorados é o volante Danilo, revelado pelo clube e atualmente no Botafogo.

Contratado: Alexander Barboza (zagueiro, Botafogo);

Interessa: Danilo (volante, Botafogo);

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Luighi (atacante).

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São Paulo

O São Paulo mantém uma postura cautelosa no mercado de transferências e concentra seus esforços em oportunidades de baixo custo. A única negociação encaminhada até o momento é a contratação do atacante Victor Sá, que já realizou exames médicos e aguarda apenas a conclusão dos últimos detalhes para ser anunciado. Além do reforço para o setor ofensivo, a diretoria segue em busca de um zagueiro, embora ainda não tenha avançado de forma significativa nas tratativas por outros nomes. A recente saída de Rui Costa da diretoria executiva também impacta o andamento das negociações do clube.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Victor Sá (atacante, Krasnodar-RUS) e um zagueiro;

Quem sai: Nenhuma saída confirmada;

Quem pode sair: Young (goleiro), Cédric Soares (lateral-direito), Matheus Belém (zagueiro), Luan (volante) e Paulinho (atacante).

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Santos

O Santos adota uma postura cautelosa no mercado após os altos investimentos realizados na temporada passada. Com desafios financeiros e a necessidade de equilibrar as contas, a diretoria descarta grandes gastos nesta janela e prioriza soluções de baixo custo para reforçar o elenco. A comissão técnica de Cuca aposta na valorização dos Meninos da Vila e na evolução do grupo já disponível, enquanto o clube trabalha para reduzir a folha salarial e resolver pendências financeiras. Além disso, a permanência de Neymar segue como uma das principais pautas nos bastidores santistas.

Contratado: Nenhum;

Interessa: Sem nomes revelados publicamente;

Quem sai: Tomás Rincón (volante);

Quem pode sair: Mayke (lateral-direito), Zé Rafael (volante), Zé Ivaldo (zagueiro) e outros atletas fora dos planos da comissão técnica.

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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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