Calleri e Lucas: como andam as renovações no São Paulo
Jogadores tem contrato até o final do ano
O São Paulo trabalha para resolver duas renovações consideradas prioridade até o fim da temporada: Jonathan Calleri e Lucas Moura. Embora ambos tenham contrato apenas até dezembro, os cenários são diferentes nos bastidores.
A situação mais avançada é a de Calleri. O Lance! apurou que há otimismo por um desfecho positivo e a renovação é tratada como praticamente certa. Depois de meses de negociações e divergências financeiras, clube e estafe flexibilizaram as exigências e chegaram a um entendimento.
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A expectativa é que o atacante assine um novo vínculo até o fim de 2029. O contrato deve prever bonificações por metas esportivas e uma cláusula de renovação automática caso determinados objetivos sejam atingidos. Calleri chegou a receber propostas de outras equipes e estava apto para assinar pré-contrato, porém, o próprio jogador havia demonstrado interesse em permanecer no São Paulo.
E quanto a Lucas Moura no São Paulo?
Lucas Moura vive uma situação mais delicada. Lucas Moura segue em recuperação da cirurgia realizada após romper totalmente o tendão de Aquiles, lesão sofrida em maio deste ano. O camisa 7 vem evoluindo dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico, e a expectativa do São Paulo é contar novamente com o jogador a partir de novembro.
Também com contrato até o final do ano, o São Paulo deve resolver a questão de Lucas Moura após um avanço maior em sua recuperação. O Lance! apurou que não existem conversas quanto a uma aposentadoria e seria também de desejo do meia permanecer.
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