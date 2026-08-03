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Flamengo ganha otimismo com Luiz Araújo para duelo contra o Cruzeiro

Rubro-Negro atualizou, nesta segunda-feira (3), os cenários dos jogadores no departamento médico

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 12:27
Atualizado há 1 hora
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Jogadores do Flamengo durante o treinamento.
Jogadores do Flamengo durante o treinamento - (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo ganhou uma notícia animadora na preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Em recuperação de um trauma, Luiz Araújo apresentou boa evolução e aumentou as chances de voltar a ficar à disposição de Leonardo Jardim.

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Nesta segunda-feira (3), o atacante já iniciou os trabalhos no campo e passou a realizar testes na região que sofreu o trauma. A resposta às atividades será determinante para a sequência da recuperação. Caso evolua bem nos próximos dias, a tendência é que a carga de treinamentos seja intensificada, aumentando as possibilidades de participação na partida contra o Cruzeiro. Apesar do otimismo, o acompanhamento seguirá sendo diário.

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Outras situações de jogadores do Flamengo

Além da situação de Luiz Araújo, o Flamengo também atualizou o quadro de outros jogadores do elenco. Gonzalo Plata, por exemplo, treinou parcialmente com a comissão técnica, conforme o planejamento estabelecido pelo departamento médico. O atacante não preocupa em relação ao joelho e a expectativa é de que esteja à disposição para enfrentar o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo.

O clube também esclareceu a situação de Nicolás De la Cruz. Segundo o Flamengo, o meio-campista já havia relatado um leve desconforto antes mesmo do amistoso da seleção uruguaia, descartando qualquer relação entre o problema e o departamento médico rubro-negro. Internamente, a única preocupação é o desgaste que o jogador costuma sentir no joelho após atuar em gramados sintéticos.

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Na parte defensiva: Léo Pereira e Léo Ortiz

Na defesa, Léo Pereira sofreu um choque no joelho esquerdo e ainda sente um desconforto, mas os exames não apontaram qualquer lesão. O quadro é considerado leve e não gera preocupação.

Por outro lado, Léo Ortiz, que voltou nos últimos jogos, teve a recuperação conduzida com cautela. O zagueiro sofreu a primeira lesão muscular da carreira e, durante o processo de reabilitação, demonstrava insegurança sempre que avançava para uma nova fase dos trabalhos. Para evitar qualquer risco de agravamento, o Flamengo optou por reduzir a carga em alguns momentos e prolongar o retorno aos gramados, priorizando uma recuperação completa.

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