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Palmeiras: veja quem não pode mais jogar o Brasileirão por outro clube

Jogadores que já atingiram o limite de partidas não podem defender outra equipe no Nacional

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
23/06/2026 09:00
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Andreas Pereira e Flaco López são titulares do Palmeiras e já ultrapassaram o limite de jogos no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
Andreas Pereira e Flaco López são titulares do Palmeiras e já ultrapassaram o limite de jogos no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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Para trocar de clube no segundo semestre e ainda conseguir disputar o Brasileirão, o atleta não pode ultrapassar a marca de 12 partidas pelo atual time, já que este é o número limite da competição. Com a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, marcada para o dia 20 de julho, alguns nomes do Palmeiras, no entanto, não poderão migrar de time e atuar na competição nacional.

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    A lista de quem já atingiu esse limite é extensa, com 15 jogadores que têm até 13 ou mais jogos pelo Verdão neste Brasileirão. Dentre os nomes, oito são considerados titulares do técnico Abel Ferreira, enquanto os outros seis entram com grande frequência e aparecem nos revezamentos de atletas em campo.

    Os jogadores que mais entraram em campo nesta Nacional foram: Carlos Miguel, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Allan, Flaco López e Giay, todos com 17 jogos. Depois, com 16, aparecem o capitão Gustavo Gómez e Lucas Evangelista. Com 15 partidas estão Mauricio, Murilo e Ramón Sosa. Depois, na sequência, com 13 jogos, vêm Jhon Arias, Khellven, Arthur e Felipe Anderson.

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    Outros jogadores aparecem com menos jogos em razão de lesões, como são os casos de Vitor Roque (7), Paulinho (5) e Piquerez (6), por exemplo. Estes jogadores, no entanto, não correm o risco de serem negociados pelo Verdão, neste momento.

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    Os outros oito jogadores, segundo a lista que aparece no site oficial do clube, são Bruno Fuchs (7), Jefté &), Luighi (7), Emiliano Martínez (6), Larson (4), Benedetti (2), Marcelo Lomba (1) e Aranha, que não entrou em campo.

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    Desta última lista, Bruno Fuchs, comprado em definitivo, e Emiliano Martínez, que passou a ser peça importante para Abel Ferreira no revezamento dos volantes e está na Copa do Mundo com a Seleção do Uruguai, também não devem ser negociados.

    O atacante Luighi, por sua vez, pode ser negociado casa o clube receba uma proposta interessante. O lateral-esquerdo Jefté, por sua vez, passou por cirurgia no joelho neste mês e só deve voltar a campo na próxima temporada.

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    Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
    Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

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