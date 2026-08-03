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Villalba celebra retorno e fala sobre futuro no Cruzeiro

O argentino tem vínculo com o Cruzeiro até o fim desta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 12:45
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Villalba na Arena Condá
Villalba na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Zagueiro titular do Cruzeiro na última temporada, Villalba perdeu espaço no setor com Artur Jorge, mas ganhou uma nova função. Contra a Chapecoense, o argentino atuou como lateral-esquerdo mais uma vez. Após a partida, o defensor falou sobre o retorno.

Estou muito feliz, quase dois meses sem jogar. Minha sensação é de alegria, apesar de não ser a posição em que atuava. Venho acompanhando o trabalho de Kaiki e Rojas, conheço a função. Tenho minha avaliação, mas prefiro guardar para mim, para não ser desrespeitoso com o torcedor. Tento dar o melhor na posição que o treinador me colocar – comentou o jogador, que tranquilizou os torcedores sobre sua saída.

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– Acho que foi a quantidade de tempo. Voltei contra a URT, como zagueiro, e senti a irregularidade de não jogar em algum momento. Me surpreendeu, pois foi do nada. Não sentia nada, não estava cansado, estava bem posicionalmente, no ataque e na defesa. De repente, senti câimbras que não paravam, o que me incomodou. Tinha um jogador atrás de mim, então pedi para entrar outro e melhorar a posição – explicou Villalba após o empate do Cruzeiro.

Villalba na zona mista após Cruzeiro x Barcelona-EQU
Villalba na zona mista após Cruzeiro x Barcelona-EQU (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Villalba segue no Cruzeiro?

Com contrato até o fim desta temporada, Villalba ainda tem futuro incerto no Cruzeiro. No entanto, o clube conversa com o staff do atleta sobre uma renovação há alguns meses.

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– Já deixei claro minha postura e sentimento com o clube. Tivemos algumas reuniões. Estamos na espera pela decisão. Veremos o que acontece. Sabem do meu pensamento, enquanto isso sigo trabalhando focado no clube até acabar meu contrato em dezembro. Sempre fui muito claro – disse o argentino.

Após goleada por 4 a 0 contra o Barcelona-EQU pela Libertadores, o jogador havia falado sobre as negociações na mesma linha.

– Estamos conversando. Já falei para a diretoria do meu desejo de meu sentimento. Está com eles. Espero que consigamos chegar a um final feliz. A partir daí seguir trabalhando juntos – disse Villalba.

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