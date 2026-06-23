Vai reforçar? Palmeiras mantém plano para a janela de transferências Verdão segue atento ao mercado e planeja reforços estratégicos para a próxima janela; entenda as prioridades

O Palmeiras contratou um único reforço até agora para esta janela de transferências, que ainda abrirá no dia 20 de julho: o zagueiro Alexander Barboza. A diretoria tinha o plano de contratar um defensor e viu no ex-botafoguense uma ótima oportunidade de aumentar seu elenco de forma inteligente no segundo semestre. Agora, no entanto, o torcedor se pergunta se o clube ainda vai trazer mais peças neste período.

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A tendência é que o principal reforço agora seja a manutenção do elenco, já que a diretoria entende que tem um elenco interessante e forte até a reta final da temporada. A defesa era o setor em que a equipe precisava de mais uma peça, já que Abel Ferreira contava apenas com Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs, além de Benedetti, que é das categorias de base e ainda pouco utilizado pela comissão técnica.

Agora, com a chegada de Barboza, de 31 anos, que assinou contrato válido até dezembro de 2028, o planejamento é que, se chegar mais algum atleta, será alguém bem pontual e não para apenas aumentar o elenco.

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Um nome em que o time ainda monitora é o do volante Danilo, Cria da Academia e que está, atualmente, no Botafogo e disputando a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O jovem é visto com bons olhos e atua em uma posição em que o Palmeiras acredita que seja interessante contar com mais um nome de peso.

A esperança do Verdão aumentou depois que Danilo não disputou o 13º jogo no Brasileirão, ou seja, ainda mantém abertas as opções no futebol brasileiro para uma possível transferência após a Copa do Mundo. John Textor, que está afastado do comando da SAF do Glorioso, recentemente criticou a postura do volante.

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Neste momento, internamente se entende que a prioridade será a manutenção de nomes importantes e titulares do time, como os de Flaco López e Allan, alvos visados pelo mercado exterior. Luighi, por sua vez, é um nome que pode deixar o Alviverde caso apareça uma boa proposta. O jogador não vem correspondendo em campo às oportunidades e pode ser um negócio interessante para o clube.

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Danilo em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)



