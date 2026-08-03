Artur Jorge explica Villalba como lateral no Cruzeiro O zagueiro voltou a atuar como titular, mas na lateral esquerda

No último domingo (2), o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, do Cruzeiro, recebeu descanso após três partidas como titular. Para a vaga do argentino, o técnico Artur Jorge optou por Lucas Villalba, zagueiro que já atuou na função anteriormente.

Após a partida na Arena Condá, o treinador explicou que escolheu o defensor por preocupação com o ponta Marcinho, da Chapecoense.

– O aspecto ofensivo era mais solicitado, capacidade física para chegar ao último terço, envolvimento nas ações ofensivas. E defensivamente, conseguir proteger o jogo interior do Marcinho, que joga de fora para dentro. Queríamos um jogador confortável nessa zona interior, acompanhando esse movimento e fazendo a equipe atuar pela direita. Além disso, mantivemos uma linha de três zagueiros – explicou Artur Jorge sobre escalar Villalba como titular.

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Villalba foi escolhido por Artur Jorge para ser titular em Chapecoense x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

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Retorno de Villalba ao time titular do Cruzeiro

Zagueiro titular do Cruzeiro na última temporada, Villalba perdeu espaço no setor com Artur Jorge, mas ganhou nova função. Contra a Chapecoense, o argentino atuou como lateral-esquerdo mais uma vez. Após o confronto, o defensor falou sobre o retorno.

– Estou muito feliz, quase dois meses sem jogar. Minha sensação é de alegria, apesar de não ser a posição original. Venho acompanhando o trabalho de Kaiki e Rojas, conheço a função. Tenho minha avaliação, mas prefiro guardar para mim, para não ser desrespeitoso com o torcedor. Tento dar o melhor na posição que o treinador me indicar – comentou o jogador, que tranquilizou os torcedores sobre sua saída.

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– Acho que foi a quantidade de tempo. Voltei contra a URT, como zagueiro, e senti a irregularidade de não jogar em algum momento. Me surpreendeu, pois foi do nada. Não sentia nada, não estava cansado, estava bem posicionalmente, no ataque e na defesa. De repente, senti câimbras que não paravam, o que me incomodou. Tinha um jogador atrás de mim, então pedi para entrar outro e melhorar a posição – explicou Villalba após o empate do Cruzeiro.

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