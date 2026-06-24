Flamengo define perfil de reforços, mas cenário exige cautela no mercado Diretoria rubro-negra já traçou prioridades para a janela, mas limitações financeiras exigem cautela nas negociações

Enquanto os jogadores realizam treinos após o fim das férias, o Flamengo segue ativo nos bastidores. Diretoria e comissão técnica já trabalham no planejamento para o segundo semestre e definiram o perfil de atletas que serão buscados na próxima janela de transferências. O cenário, porém, exige cautela: o clube fez investimentos expressivos no início da temporada, como a contratação de Lucas Paquetá, o que reduziu a margem para novos gastos. Além disso, ainda não houve uma venda de grande porte em 2026, o que poderia ampliar o poder de investimento rubro-negro, situação que pode mudar com uma possível saída de Emerson Royal.

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Embora a prioridade seja manter a base do elenco, o Flamengo sabe que alguns atletas podem despertar interesse do mercado, especialmente aqueles que estão disputando a Copa do Mundo, como Varela e Gonzalo Plata, por exemplo.

Nas últimas horas, o clube recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. A oferta gira em torno de R$ 53,3 milhões. Internamente, o jogador é considerado importante e conta com a aprovação do técnico Leonardo Jardim. Por outro lado, uma eventual venda ajudaria o caixa do clube e ampliaria a capacidade de investimento na janela. O principal obstáculo para a negociação é a necessidade de buscar uma reposição imediata para a posição.

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Emerson Royal em campo pelo Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

A intenção do Flamengo é aproveitar a paralisação do calendário para acelerar as negociações. A ideia é chegar ao fim da Copa do Mundo com os reforços já definidos ou, pelo menos, alinhados. O clube realizará uma intertemporada em Portugal, onde disputará três amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport.

Vale destacar que a segunda janela de transferências de 2026 será de 20 de julho a 11 de setembro.

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Perfil que o Flamengo busca no mercado

Salvo uma oportunidade considerada excepcional no mercado, a tendência é que o Flamengo priorize atletas jovens, com potencial de crescimento e custos mais acessíveis. Nesse contexto, jogadores do mercado brasileiro e sul-americano aparecem como alternativas mais viáveis.

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Nomes de grande impacto, como Kaio Jorge, Luiz Henrique, Almada ou Danilo Santos, são vistos como operações complexas e financeiramente pesadas, o que poderia comprometer investimentos em outras posições consideradas carentes. Entretanto, tudo passará por uma avaliação interna de possibilidades e oportunidades de mercado.

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A busca será guiada por três pilares definidos por Jardim e pelo departamento de futebol: qualidade técnica, velocidade e disponibilidade física. O entendimento interno é de que o elenco precisa de jogadores que agreguem características diferentes das já existentes e que apresentem maior regularidade ao longo da temporada. Por isso, atletas com menos de 26 anos ganham prioridade nas análises.

Neste momento, as principais carências identificadas são um centroavante para disputar posição com Pedro e um meia para servir como alternativa a Arrascaeta. A diretoria também monitora opções para a lateral esquerda, que tem Alex Sandro e Ayrton Lucas criticados por torcedores, e para o meio-campo.

Possíveis saídas no elenco do Flamengo

Além de Emerson Royal, quem também pode deixar o clube é Cebolinha. Como o atacante entra no último ano de contrato e não há previsão de renovação, a diretoria vê com bons olhos uma negociação caso receba uma proposta considerada vantajosa, evitando o risco de perdê-lo sem compensação financeira. Entretanto, também não pretende reforçar um concorrente aos títulos.

Jogadores com menos espaço também podem ser negociados. Wallace Yan e Luiz Araújo estão entre os atletas que terão eventuais ofertas analisadas. Além deles, Lorran e Rayan Lucas, que retornaram recentemente de empréstimos, têm poucas perspectivas de utilização imediata e podem ser novamente emprestados ou negociados em definitivo.

A situação de Carrascal é mais delicada. O Flamengo investiu cerca de 12 milhões de euros na contratação do meia na última temporada e não considera simples uma saída neste momento. Já Pulgar segue valorizado internamente, mas chama atenção uma cláusula contratual que reduzirá sua multa rescisória para 4 milhões de dólares, valor considerado baixo para os padrões do mercado internacional.

Até o momento, a única saída confirmada é do atacante Ryan Roberto, que fechou com o Shakhtar Donetsk.

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