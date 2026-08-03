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São Paulo tem retorno de Bobadilla aos treinos

Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/08/2026 16:33
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Bobadilla - São Paulo
Bobadilla apresentou quadro de dores e foi afastado nos últimos dias (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (3) e iniciou a preparação para o jogo contra o Grêmio, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece neste sábado.

A principal novidade da atividade foi o retorno de Bobadilla, que voltou a treinar normalmente com o restante do elenco após se recuperar de dores no joelho direito. O volante havia desfalcado a equipe no empate contra o Flamengo.

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O treino começou com trabalhos físicos no gramado, seguidos de exercícios de posse de bola. Na sequência, Dorival Júnior comandou atividades de saída de bola, além de um treinamento tático com foco em movimentação ofensiva e finalizações.

O Tricolor volta a treinar nesta terça-feira (4) e segue a preparação para enfrentar o Grêmio no sábado (8), às 16h, na Arena do Grêmio. A equipe irá treinar todos os dias da semana.

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Bobadilla do São Paulo
Bobadilla já havia sentido incômodo antes da sua convocação para disputar a Copa do Mundo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O que havia acontecido com Bobadilla?

O volante sofreu uma pancada no joelho em maio de 2026, foi liberado pelo São Paulo para se recuperar com a seleção do Paraguai e a situação não era grave o suficiente para tirá-lo da Copa do Mundo. Antes do jogo contra o Flamengo, que aconteceu no Maracanã, Bobadilla teria sentido o incômodo novamente, liberado pela comissão técnica do clube para tratamento.

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