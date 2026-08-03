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Presidente do São Paulo acumula R$ 28,4 milhões em dívidas

Massis tem empresas fora sua atuação no São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/08/2026 16:10
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Massis assistindo coletiva pelo São Paulo
Massis assumiu o São Paulo neste ano. (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

O presidente do São Paulo, Harry Massis, e empresas ligadas ao seu grupo acumulam R$ 28,4 milhões em débitos tributários, segundo levantamento divulgado pelo SBT News e confirmados pelo Lance!. O valor reúne pendências com a Prefeitura de São Paulo e com a União, incluindo impostos, multas e IPTU.

Atual presidente do Tricolor, após assumir o cargo com a renúncia de Casares no começo do ano, Massis também traçou um caminho como empresário, em atividades que não tem a ver com o São Paulo.

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Além do cargo no clube, é empresário do ramo de estacionamentos e controla uma rede com unidades principalmente na região central da capital paulista. O grupo conta com cinco empresas de estacionamento, todas com algum tipo de dívida fiscal. Ao todo, seis das sete empresas das quais Harry Massis é sócio apresentam pendências com o fisco. A única exceção é um restaurante. Somando, esses débitos giram em torno dos R$ 10,3 milhões em dívidas municipais, R$ 17,2 milhões inscritos na dívida ativa da União e cerca de R$ 817 mil referentes ao IPTU de dois imóveis registrados em nome do dirigente.

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A empresa com maior volume de débitos é a Massis Garagens, que concentra cerca de R$ 10,2 milhões em pendências. Parte dessas cobranças já tramita na Justiça por meio de execuções fiscais. Destas empresas, três do grupo stão com situação cadastral inapta na Receita Federal e que parte das dívidas federais foi redirecionada para o CPF de Harry Massis. Atualmente, o presidente do São Paulo aparece na lista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com R$ 4,3 milhões em inscrições na dívida ativa da União.

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Harry Massis posando em foto
Dívidas estão no CPF de Massis (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dívidas não afetam o São Paulo

As dívidas não tem nada a ver com o São Paulo. O Lance! apurou que são somente ligadas ao CPF de Harry Massis, sem qualquer associação com o clube.

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