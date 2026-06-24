Afastamento de Pedrinho impede venda da SAF do Vasco? Entenda Decisão não proíbe negociação com investidores, mas impõe novas exigências

O afastamento do presidente Pedrinho do Conselho de Administração da Vasco SAF pegou de surpresa tanto a torcida cruz-maltina quanto a gestão do clube. A medida foi determinada nesta terça-feira (23) pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também nomeou interventora judicial Samantha Longo para supervisionar a companhia.

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A decisão levantou uma dúvida imediata entre torcedores e investidores: a Vasco SAF ainda pode ser vendida?

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A resposta é sim. Apesar da intervenção judicial, a magistrada responsável pelo caso deixou claro que a medida não impede uma eventual negociação para a venda das ações da SAF. O objetivo da decisão é atuar sobre problemas de governança corporativa apontados pelo Conselho Fiscal da empresa, e não bloquear tratativas com potenciais investidores.

Horas após o afastamento, Pedrinho se pronunciou por meio das redes sociais do Vasco Associativo. Em carta aberta aos torcedores, o presidente afirmou estar indignado com a decisão e revelou que uma negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia estaria em estágio avançado e próxima de ser anunciada.

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Na própria decisão judicial, a magistrada registra que "esta decisão não deverá impactar eventual negociação para venda das ações da Vasco SAF". Dessa forma, as conversas com investidores podem prosseguir, desde que observem as condições estabelecidas pela Justiça.

Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco, mas segue sendo presidente do clube associativo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Venda da SAF passa a enfrentar mais condicionantes

Embora não exista uma proibição formal, a venda da SAF passa a enfrentar um cenário mais complexo. Segundo a decisão, qualquer negociação deverá respeitar os direitos da 777 Carioca LLC, empresa que permanece como acionista da Vasco SAF, apesar de estar com seus direitos políticos suspensos por decisão judicial anterior.

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Além disso, a operação poderá depender da análise do tribunal arbitral responsável pelo conflito societário entre Vasco e 777 e também da apreciação do juízo responsável pela recuperação judicial. A juíza foi enfática ao afirmar que uma eventual venda sem transparência ou sem observância das exigências legais poderá ser questionada.

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O cenário encontrado por um novo investidor

Quem demonstrar interesse na Vasco SAF encontrará atualmente um contexto marcado por diversos desafios:

Recuperação judicial em andamento;

Disputa societária entre Vasco e 777 Partners;

Afastamento do Conselho de Administração;

Intervenção judicial temporária;

Auditoria independente determinada pela Justiça;

Necessidade de observância das decisões arbitrais e judiciais em curso.

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Diante desse cenário, a venda da Vasco SAF continua juridicamente possível, mas passa a exigir maior cautela, transparência e alinhamento com as determinações da Justiça para que uma eventual operação seja concluída.

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