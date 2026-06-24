São Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiro São Paulo tem postura discreta no mercado nesta janela

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O São Paulo tem adotado uma postura bastante discreta no mercado da bola nesta janela de transferências. No momento, a única negociação encaminhada é a de Victor Sá.

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O São Paulo está muito próximo de oficializar a contratação de Victor Sá. O Lance! apurou que restam apenas os últimos detalhes para a assinatura do contrato entre as partes.

Neste momento, o Tricolor trabalha com dois cenários. O primeiro é chegar a um acordo com o Krasnodar para antecipar a liberação do atacante. O segundo é aguardar até 1º de julho, data em que se encerra o vínculo do jogador com o clube russo, permitindo que ele assine sem custos.

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Com a situação encaminhada, o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Victor Sá já está no Brasil e realizou exames médicos nesta semana. A diretoria vê o atacante como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo da equipe na sequência da temporada.

O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. Até o momento, apenas Victor Sá teve sua contratação encaminhada.

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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

São Paulo ainda busca um zagueiro

Mesmo após sondar alguns nomes no mercado, o São Paulo não conseguiu avançar significativamente em nenhuma negociação. O caso mais próximo de um desfecho foi o de Domingos Duarte. Porém, a negociação, que em determinado momento ficou pendente apenas de detalhes, deixou de evoluir por falta de acordo entre as partes.

No último fim de semana, um acontecimento também impactou a movimentação do São Paulo no mercado: a saída de Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol. Até então, as negociações passavam diretamente por sua gestão. Agora, Rafinha assumiu a função de forma interina, o que também deve influenciar os próximos passos do clube.

Diante das dificuldades encontradas no mercado, o São Paulo voltou atrás em uma decisão que antes era tratada como definitiva: a situação de Robert Arboleda. Se o defensor era visto como um caso encerrado, o cenário mudou, e o clube decidiu reintegrá-lo ao elenco.

O zagueiro equatoriano utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para explicar o período em que esteve afastado. Arboleda revelou ter enfrentado um quadro de depressão e pediu desculpas à torcida, aos companheiros e à diretoria.

Mesmo com a reintegração do jogador, o São Paulo não deve interromper a busca por um novo defensor no mercado.

Arboleda voltará a ser reintegrado pelo elenco tricolor (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

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E saídas?

Nenhum jogador do São Paulo recebeu uma proposta fechada até então. Porém, na reapresentação que aconteceu na última semana, Young, Cédric Soares, Matheus Belém, Luan e Paulinho foram liberados para negociar com outros times.