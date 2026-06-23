Cruzeiro inicia intertemporada com perfil assertivo no mercado Até o momento, o Cruzeiro só trouxe um reforço para o segundo semestre

Depois de um início de ano com várias contratações e a maior da história do clube, o Cruzeiro está mais assertivo no mercado. Até o momento, a Raposa teve uma contratação e uma saída do elenco.

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Para o time principal, o Cabuloso realizou apenas a contratação pontual de Gabriel Rojas. O argentino chega para suprir a saída de Kaiki. O cria da Toca viajou para a Itália na tarde desta terça-feira (23) para realizar exames e assinar contrato com o Como.

Pedrinho e Rojas (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com isso, o Cruzeiro terá apenas dois laterais-esquerdos de origem no elenco, podendo ficar com menos em breve. Isso porque Kauã Prates deixará o clube rumo ao Borussia Dortmund em agosto. Além dos dois, Villalba também atua na posição.

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Outra saída que deve ocorrer em breve é a do volante Walace. Segundo apuração do Lance!, o jogador será emprestado ao Vitória.

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Participação de Artur Jorge no mercado cruzeirense

Após o empate por 1 a 1 contra o Fluminense na última partida do primeiro semestre, o técnico Artur Jorge ressaltou que participará integralmente das contratações.

– Vou participar 100%. Temos trabalhado nesse sentido. Temos um plano definido dentro das condições que temos à disposição. Vamos avaliar o mercado de vendas e de compras. Está identificado o que podemos querer – disse o treinador.

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Artur Jorge participa 100% no mercado do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Temos muitas abordagens, com o desempenho os atletas ganham pretendentes. Nós vamos tentar manter a equipe equilibrada e fazer com que estejam preparados para um segundo semestre mais exigente – complementou Artur Jorge.

Contratações do Cruzeiro em 2026

Matheus Cunha - definitivo - Flamengo - 31/12/2028 Bruno Rodrigues - empréstimo - Palmeiras - 31/12/2026 Neyser - definitivo - 31/12/2030 Chico da Costa - definitivo - Mirassol - 31/12/2027 Gerson - definitivo - Zenit - 31/12/2030 Gabriel Rojas - definitivo - Racing - 31/12/2029

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