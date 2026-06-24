Fluminense ataca principais carências e faz mercado cirúrgico na pausa da Copa Tricolor ainda deve se movimentar até o fim da janela

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A pausa para a Copa do Mundo tem sido marcada por poucas movimentações no mercado do Fluminense, mas isso não significa falta de ação nos bastidores. Pelo contrário. Até aqui, o clube adotou uma postura cirúrgica e direcionou seus esforços exatamente para os setores que mais precisavam de reforços para a sequência da temporada.

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O primeiro movimento aconteceu ainda antes da paralisação. Após uma tentativa frustrada no início do ano, o Fluminense voltou à carga por Hulk e conseguiu concretizar a contratação do atacante antes que ele completasse o limite de partidas pelo Atlético-MG. O interesse do Tricolor nunca esfriou. A diretoria entendia que o elenco precisava de mais poder de fogo e enxergava no veterano uma oportunidade de mercado capaz de elevar o nível do setor ofensivo.

Pouco depois, o clube avançou por outro velho conhecido da torcida. Thiago Silva rescindiu seu contrato com o Porto e voltou a conversar com o Fluminense. O interesse tricolor permaneceu vivo desde sua saída, e, após um período de férias do jogador, as partes retomaram os contatos. Na última semana, o zagueiro sinalizou positivamente para o retorno, e o clube avançou rapidamente para concluir a negociação, mantendo bases salariais e condições semelhantes às que o defensor possuía anteriormente.

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As duas contratações atacam justamente os maiores problemas que o Fluminense apresentou durante o primeiro semestre.

No ataque, John Kennedy vive uma temporada de destaque. Artilheiro da equipe no ano, o camisa 9 assumiu protagonismo e se consolidou como uma das principais referências ofensivas do futebol brasileiro em 2026. O problema é que o centroavante muitas vezes carregou sozinho a responsabilidade pelos gols do time.

Canobbio e Kevin Serna não repetem os números das temporadas anteriores. Serna terminou 2025 como o ponta com mais gols do futebol brasileiro, mas ainda não conseguiu manter o mesmo desempenho neste ano. Cano também passa por uma temporada menos produtiva. Canobbio, apesar da importância tática e da intensidade sem a bola, nunca teve o perfil de grande goleador. Já Savarino e Acosta seguem contribuindo ofensivamente, mas exercem funções mais ligadas à construção das jogadas do que à conclusão.

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Nesse cenário, Hulk chega para dividir a responsabilidade dos gols com John Kennedy. O entendimento interno é de que o Fluminense precisava de mais uma referência capaz de decidir partidas e aumentar o peso ofensivo da equipe nas disputas do segundo semestre.

Na defesa, o diagnóstico era igualmente claro. O sistema defensivo sofreu oscilações importantes ao longo da temporada e se tornou alvo constante de críticas. A chegada de Thiago Silva surge justamente para tentar devolver a estabilidade que o setor apresentou em outros momentos.

O retrospecto recente ajuda a explicar a confiança da diretoria. Quando Thiago Silva atuava ao lado de Freytes e Ignácio, o Fluminense tinha uma das defesas mais sólidas do futebol brasileiro. Agora, além da manutenção desses nomes, o elenco ainda conta com a chegada de Jemmes, ampliando as opções para o setor. A expectativa é que a liderança, organização e experiência do zagueiro sejam determinantes para corrigir problemas que apareceram durante o primeiro semestre.

Antes do primeiro retorno do zagueiro, o Fluminense sofria 1,1 gol por jogo e cedia quase duas grandes chances por partida aos adversários: 1,9. O aproveitamento da equipe naquele período era de apenas 44,7%.

Com Thiago Silva, o cenário mudou. O time passou a sofrer 0,9 gol por jogo, reduziu as grandes chances cedidas para 1,4 por partida e se consolidou como uma das defesas mais sólidas do futebol brasileiro. A melhora coletiva também apareceu nos resultados: 57,3% de aproveitamento em 107 partidas.

Após a despedida do camisa 3, o Fluminense voltou a sofrer 1,1 gol por jogo e aumentou novamente a média de grandes chances cedidas aos rivais, agora em 1,6 por partida.

Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Possíveis saídas

Enquanto reforçou os setores considerados prioritários, o Fluminense segue atento às movimentações de saída. O clube não esconde que precisa gerar receitas com vendas, mas também não trabalha com a necessidade de negociar jogadores a qualquer custo.

O mercado internacional ainda se movimenta de forma tímida em razão da disputa da Copa do Mundo. Muitos clubes europeus aguardam o encerramento do torneio para acelerar investimentos e definir prioridades para a temporada 2026/27.

Internamente, existe a expectativa de que propostas possam surgir por nomes valorizados do elenco. Freytes aparece como um dos atletas mais observados por equipes europeias, após já ter despertado interesse em janelas anteriores. Canobbio, que disputa a Copa do Mundo pelo Uruguai, também está em evidência. Outros jogadores, como Bernal e Serna, igualmente despertam interesse no mercado.

Mas o cenário está longe de ser de liquidação. A diretoria não trabalha com a certeza da saída de nenhum desses atletas e pretende analisar cada proposta individualmente. A avaliação será feita caso a caso, levando em consideração valores, condições de pagamento e impacto esportivo.

Fluminense de volta das férias

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

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