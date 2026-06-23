Botafogo aguarda desfechos nos bastidores para se movimentar na janela de transferências Glorioso tem seis transfer bans em curso e está impedido de registrar novos atletas

Em um ano marcado por crise financeira e mudança societária, o Botafogo, que oscila na temporada, vê a janela de transferências como fundamental não só para reforços pontuais, como para entrada de verba no caixa da SAF. O período para contratações será do dia 20 de julho a 11 de setembro.

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A diretoria alvinegra ainda vive fase de planejamento. Com seis transfer bans ativos por dívidas em transações, o Botafogo, que já recebeu parecer favorável da Justiça, aguarda solução junto à Fifa para incluir todos os débitos na Recuperação Judicial e, assim, derrubar as punições para ficar livre e registrar novos atletas.

Ainda que com tal questão nos bastidores, já há uma ordem de prioridade para a janela de transferências. Com péssima fase dos goleiros à disposição de Franclim Carvalho, a posição é tratada com urgência para assinatura de olho no segundo semestre.

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Um nome que não está nos planos é o do experiente Neto, de 36 anos, em momento ruim e em fase de "divórcio" com a torcida. Léo Linck e Raul são sombras para a posição, mas ambos não têm, atualmente, status e prestígio interno para assumirem o posto.

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Botafogo vê destaques sob os holofotes

Além da saída de Alexander Barboza, anunciado pelo Palmeiras, o Alvinegro tem a iminente saída do volante Danilo, à serviço da Seleção Brasileira. No limite, com 12 jogos no Brasileirão, o camisa oito desperta interesse do Palmeiras, mas tem a preferência de uma venda para grande centro da Europa. Outro com sondagens é o atacante Matheus Martins, contratado em 2024 e que vive a melhor fase no clube.

Barboza deixou o alvinegro e assinou com o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Há uma negociação em curso e com desfecho provável nos próximos dias. O São Paulo deseja o volante Newton — este apenas opção no elenco —, e as partes negociam uma troca: Newton iria, e o zagueiro Nahuel Ferraresi ficaria no Rio de Janeiro. O venezuelano tomou conta da posição e, com a saída de Barboza, tem a missão de tornar-se o "xerife" da defesa.

Há a intenção, claro, de reposições à altura. Aguardando desfecho na negociação encaminhada para chegada da GDA Luma como nova acionista, o Botafogo planeja entrada de verba nos cofres. Em uma janela longa, o recorte é pequeno e certeiro: qualquer movimentação está condicionada à melhora nos bastidores, com queda dos transfer bans e alívio da asfixia financeira.

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