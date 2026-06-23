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Corinthians prepara lista de reforços, mas esbarra em limitações financeiras

Marcelo Paz detalha planejamento do clube no mercado e admite difícil

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/06/2026 12:37
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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A poucos dias da reapresentação do elenco após a pausa da Copa do Mundo, o Corinthians segue sem anunciar reforços para a sequência da temporada. Apesar de monitorar nomes no mercado e ter uma lista pronta, a diretoria alvinegra admite que a situação financeira do clube limita movimentações e impede investimentos em contratações com custos de transferência.

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    Marcelo Paz explicou que o Corinthians trabalha de forma antecipada no mercado da bola por meio de um monitoramento constante realizado pelo CIFUT. Segundo o executivo, o clube mantém uma lista de possíveis reforços por posição para agir rapidamente caso surjam necessidades ao longo da temporada.

    — A gente tem, dentro do departamento de CIFUT, um time-sombra, por posição, com três ou quatro jogadores mapeados, para que, em uma eventual necessidade, já tenhamos opções para possíveis contratações. Tem perfis de jogadores que exigiriam um valor de transferência, e isso a gente não vai ter no momento. Mas há jogadores em fim de contrato e jogadores que poderiam vir por empréstimo. Existem também as ofertas, situações de mercado: 'Poxa, fulano de tal vai sair de tal time. Isso não estava mapeado em canto nenhum, mas o jogador tem interesse de ir para o Corinthians'. O Corinthians é tão forte que muitos jogadores fazem esforço para estarem no clube, muitos jogadores grandes, que têm história. Isso é uma coisa que, ao longo dessa janela, que vai até setembro, a gente pode utilizar. Tem muita água para rolar — disse Marcelo Paz em entrevista à Identidade Corinthiana. 

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    O dirigente também ressaltou que a realidade financeira do Corinthians limita investimentos em reforços neste momento. De acordo com Paz, a prioridade da diretoria é regularizar pendências internas e melhorar o fluxo de caixa antes de avançar por novos nomes no mercado.

    — Naturalmente, a gente tem desejo (contratações). Era bom se fulano de tal pudesse vir, mas tem uma questão financeira que precisamos equacionar. Como vamos contratar devendo salários? Temos que regularizar os salários dos jogadores, eventualmente fazer uma ou duas vendas para gerar fluxo de caixa e, então, fazer contratações. Precisamos ser coerentes. O Corinthians não tem valores para pagar transferências. Na janela que montamos no começo do ano, sete jogadores chegaram, e todos vieram sem custos de transferência. Qualquer movimento que acontecer nesta janela será dessa maneira, porque o clube está em um processo de recuperação financeira, e o futebol é uma locomotiva que pode acelerar esse processo, tendo um time competitivo com o menor custo possível — seguiu.

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    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Por fim, Marcelo Paz detalhou o processo de análise adotado pelo Corinthians antes da contratação de um atleta. O executivo afirmou que diferentes departamentos participam da avaliação e que a palavra final sobre qualquer reforço cabe ao presidente do clube.

    — Uma contratação passa por várias pessoas dentro do clube, até para acertar mais e minimizar erros. O Corinthians tem um departamento chamado CIFUT, com três profissionais que mapeiam todo o mercado sul-americano e também o estrangeiro. Neste ano, por exemplo, a gente trouxe o Zakaria, marroquino que estava na China, e o Lingard, inglês que atuava na Coreia. Tudo isso sempre passa pelo CIFUT, que dá sua opinião e apresenta um relatório. A maioria dos jogadores já está mapeada por eles de alguma maneira. Eles têm um catálogo de jogos e relatórios. Também buscamos informações além do que acontece em campo: situações do dia a dia, conduta, postura... A comissão técnica, logicamente, também participa do processo de chegada de um jogador e faz suas análises. Geralmente, um treinador tem, dentro da comissão, uma ou duas pessoas que observam o mercado conforme a demanda. Além disso, o processo passa por mim e também pelo Julio Cesar. No fim de tudo, passa pelo presidente. Nenhum jogador será contratado sem a aprovação do presidente. É uma peneira que fazemos na avaliação para minimizar erros — finalizou.

    Contratações do Corinthians em 2026

    1. Allan — empréstimo — Flamengo — 31/12/2026
    2. Gabriel Paulista — definitivo — Besiktas (Turquia) — 31/12/2027
    3. Jesse Lingard — definitivo — FC Seoul (Coreia do Sul) — 31/12/2026
    4. Kaio César — empréstimo — Al-Hilal (Arábia Saudita) — 31/12/2026
    5. Matheus Pereira — empréstimo — Fortaleza — 31/12/2026
    6. Pedro Milans — definitivo — Peñarol (Uruguai) — 31/12/2029
    7. Zakaria Labyad — definitivo — Dalian Yingbo (China) — 31/12/2026

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