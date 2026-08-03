Clube russo faz sondagem por Arroyo, do Cruzeiro O atacante tem sido titular no time comandado por Artur Jorge

Depois de levar Christian, o Krasnodar, da Rússia, deseja outro jogador do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, a equipe russa fez uma sondagem pelo atacante Keny Arroyo.

Recentemente, o atacante ficou fora de algumas partidas por lesão. No entanto, retornou e foi titular nos últimos jogos do Cruzeiro.

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Keny Arroyo vive um cenário de maior competitividade no elenco celeste. A equipe mineira está próxima de contratar Wesley e Lucho Rodríguez, por empréstimo. Além deles, o clube trouxe Gabriel Pec, que teve lesão grave.

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Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro não tem interesse em liberar Arroyo para o Krasnodar devido às lesões de Gabriel Pec e Sinisterra. Apesar dos contatos iniciais, os russos ainda não apresentaram uma proposta oficial.

*Matéria em atualização