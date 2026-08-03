Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Clube russo faz sondagem por Arroyo, do Cruzeiro

O atacante tem sido titular no time comandado por Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 18:39
Favorite o Lance! no Google
Arroyo em treinamento na Toca II
Arroyo em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de levar Christian, o Krasnodar, da Rússia, deseja outro jogador do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, a equipe russa fez uma sondagem pelo atacante Keny Arroyo.

Recentemente, o atacante ficou fora de algumas partidas por lesão. No entanto, retornou e foi titular nos últimos jogos do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Keny Arroyo vive um cenário de maior competitividade no elenco celeste. A equipe mineira está próxima de contratar Wesley e Lucho Rodríguez, por empréstimo. Além deles, o clube trouxe Gabriel Pec, que teve lesão grave.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro não tem interesse em liberar Arroyo para o Krasnodar devido às lesões de Gabriel Pec e Sinisterra. Apesar dos contatos iniciais, os russos ainda não apresentaram uma proposta oficial.

*Matéria em atualização

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge em coletiva na Arena Condá

Cruzeiro

Artur Jorge explica Villalba como lateral no Cruzeiro

Há 44 minutos
Villalba na Arena Condá

Cruzeiro

Villalba celebra retorno e fala sobre futuro no Cruzeiro

Há 5 horas
Luciano Rodríguez pelo NEOM

Cruzeiro

Conheça Luciano Rodríguez, futuro reforço do Cruzeiro

Há 6 horas
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Há 6 horas
Matheus Pereira é surpreendido na sala do antidoping

Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro surpreendem Matheus Pereira em sala do antidoping

Há 8 horas
Matheus Pereira tenta cabeceio contra Anderson (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Cruzeiro

ANÁLISE: Cruzeiro faz um dos jogos menos criativos com Artur Jorge

Há 10 horas
Mais LANCE!
Artur Jorge dá entrevista coletiva na Arena Condá

Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro: 'Podem chegar dois ou três'

Fabrício Bruno na Arena Condá

Fabrício Bruno revela fala de Artur Jorge após empate do Cruzeiro

Artur Jorge na Arena Condá

Artur Jorge admite Cruzeiro abaixo do esperado contra a Chapecoense

Lucas Romero conduz bola na Arena Condá

Romero analisa jogo do Cruzeiro e cita cansaço pela sequência de partidas

Fagner conduz bola na Arena Condá

Dê suas notas: avalie as atuações em Chapecoense x Cruzeiro

Arroyo lamenta chance perdida pelo Cruzeiro

Chapecoense e Cruzeiro empatam na Arena Condá pela Copa do Brasil

Vestiário do Cruzeiro contra a Chapecoense

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

Cruzeiro: Sinisterra manda recado antes de cirurgia

Bruno Tubarão pela Chapecoense

Bruno Tubarão projeta duelo contra o Cruzeiro e destaca confiança da Chapecoense nas oitavas da Copa do Brasil

Chapecoense x Cruzeiro Copa do Brasil

Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Gabriel Rojas contra o Coritiba

Gabriel Rojas mostra credenciais em seu terceiro jogo pelo Cruzeiro

Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro mira G4 e prega evolução no Brasileirão

Gerson e Matheus Pereira comemoram gol

Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro