Clube russo faz sondagem por Arroyo, do Cruzeiro
O atacante tem sido titular no time comandado por Artur Jorge
Depois de levar Christian, o Krasnodar, da Rússia, deseja outro jogador do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, a equipe russa fez uma sondagem pelo atacante Keny Arroyo.
Recentemente, o atacante ficou fora de algumas partidas por lesão. No entanto, retornou e foi titular nos últimos jogos do Cruzeiro.
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Keny Arroyo vive um cenário de maior competitividade no elenco celeste. A equipe mineira está próxima de contratar Wesley e Lucho Rodríguez, por empréstimo. Além deles, o clube trouxe Gabriel Pec, que teve lesão grave.
Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro não tem interesse em liberar Arroyo para o Krasnodar devido às lesões de Gabriel Pec e Sinisterra. Apesar dos contatos iniciais, os russos ainda não apresentaram uma proposta oficial.
*Matéria em atualização
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