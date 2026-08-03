Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Botafogo, Barreto fecha com América-MG após passagem pelo Japão

Jogador irá assinar até o fim do ano

PorJoão Pedro RodriguesTiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 12:20
Favorite o Lance! no Google
Barreto - Botafogo
Barreto foi volante do Botafogo entre 2021 e 2022 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O América-MG acertou a contratação do volante Barreto, em informação apurada pelo Lance!. Livre no mercado após o fim da passagem pelo Kyoto Sanga, do Japão, o jogador viaja nesta segunda-feira (3) para Belo Horizonte, onde fará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A chegada do meio-campista encerra um período de negociações que envolveu clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, a reportagem havia revelado que Barreto priorizava permanecer no futebol brasileiro e avaliava propostas com foco, principalmente, no projeto esportivo apresentado pelos interessados.

continua após a publicidade

Escolha de Barreto seguiu perfil traçado pelo volante

Em entrevista ao Lance!, antes de definir o destino, Barreto afirmou que buscava uma equipe com planejamento sólido e objetivos bem definidos para a sequência da carreira. Segundo o volante, o aspecto esportivo teria mais peso do que a questão financeira na escolha do novo clube.

– Agora estou em algumas negociações com clubes brasileiros. A meta é ficar pelo Brasil neste momento. Já tive conversas com equipes da Série A e também com clubes que estão na parte de cima da Série B. Algumas conversas evoluíram, mas ainda estou avaliando com calma para tomar a melhor decisão.

continua após a publicidade
Barreto em ação pelo Kyoto Sanga
Barreto em ação pelo Kyoto Sanga (Foto: Reprodução/Instagram)

O volante também destacou que pretendia integrar um ambiente competitivo e lembrou a experiência acumulada em campanhas de acesso ao longo da carreira.

– Procuro um clube ambicioso, que tenha um projeto sólido. Já vivi experiências de acesso em diferentes equipes e gostaria de contribuir novamente. Quero encontrar um ambiente organizado, onde o clube e o jogador possam crescer juntos.

continua após a publicidade

Ao longo da trajetória, Barreto participou de campanhas que terminaram com o acesso de Red Bull Bragantino, Botafogo e RWD Molenbeek, da Bélgica. O volante também fez parte do elenco do Criciúma que garantiu vaga na Série A.

Retorno ao futebol brasileiro

Depois de atuar no futebol japonês, Barreto retorna ao país aos 30 anos para iniciar mais um capítulo da carreira. Antes do acerto com o América-MG, o jogador também explicou ao Lance! que a família influenciava na decisão de permanecer no Brasil após as experiências vividas no exterior.

continua após a publicidade

– A família está feliz com a possibilidade de ficar no Brasil. O Japão é um lugar excelente para viver, mas essa experiência também fez a gente perceber o quanto gosta do nosso país. Independentemente da cidade, sabemos que a adaptação será tranquila por aqui.

Mesmo sem descartar uma nova passagem internacional no futuro, o volante deixou claro que o objetivo neste momento era seguir no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

– A ideia inicial é permanecer no Brasil, mas não sabemos o futuro. Ainda tenho bastante carreira pela frente e, se aparecer uma oportunidade interessante mais para frente, também vou analisar. Hoje, porém, minha prioridade é o futebol brasileiro.

Barreto iniciou a carreira no Criciúma e também defendeu Chapecoense, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Botafogo, Avaí, RWD Molenbeek, da Bélgica, e Kyoto Sanga, do Japão, antes de acertar a transferência para o América-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo

Botafogo

Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Há 12 minutos
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Há 26 minutos
Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana

São Paulo

São Paulo: Lucca se manifesta após sofrer acidente de carro

Há 27 minutos
Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Tabela da Copa do Brasil: veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final

Há 1 hora
Matheus Pereira é surpreendido na sala do antidoping

Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro surpreendem Matheus Pereira em sala do antidoping

Há 2 horas
Abel orienta o ataque durante Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras

Ataque do Palmeiras cresce e Abel tem um ótimo 'problema' para resolver

Há 3 horas
Mais LANCE!
Matheus Pereira tenta cabeceio contra Anderson (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

ANÁLISE: Cruzeiro faz um dos jogos menos criativos com Artur Jorge

Artur Jorge dá entrevista coletiva na Arena Condá

Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro: 'Podem chegar dois ou três'

Calleri deve renovar com o São Paulo na próxima semana. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Renovação de Calleri: números explicam aposta do São Paulo em referência ofensiva

Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos busca quebrar escrita fora de casa para avançar na Copa do Brasil

Zubeldía em Fluminense x Maricá (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Números mostram como o Fluminense utiliza menos a base com Zubeldía

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)

Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco

Vasco demonstra rápida evolução defensiva com Pedro Emanuel

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor'

bola copa do mundo foto de capa

Primeiro jogador paraguaio a atuar no Brasil

Fabrício Bruno na Arena Condá

Fabrício Bruno revela fala de Artur Jorge após empate do Cruzeiro

Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians

Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Dê suas notas: avalie as atuações em Internacional x Corinthians

Abel Ferreira após a aprtida entre Palmeiras e Fortaleza

Abel rebate Flamengo e fala sobre polêmicas na final da Libertadores: 'Asterisco'