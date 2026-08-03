Ex-Botafogo, Barreto fecha com América-MG após passagem pelo Japão Jogador irá assinar até o fim do ano

O América-MG acertou a contratação do volante Barreto, em informação apurada pelo Lance!. Livre no mercado após o fim da passagem pelo Kyoto Sanga, do Japão, o jogador viaja nesta segunda-feira (3) para Belo Horizonte, onde fará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada.

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A chegada do meio-campista encerra um período de negociações que envolveu clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, a reportagem havia revelado que Barreto priorizava permanecer no futebol brasileiro e avaliava propostas com foco, principalmente, no projeto esportivo apresentado pelos interessados.

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Escolha de Barreto seguiu perfil traçado pelo volante

Em entrevista ao Lance!, antes de definir o destino, Barreto afirmou que buscava uma equipe com planejamento sólido e objetivos bem definidos para a sequência da carreira. Segundo o volante, o aspecto esportivo teria mais peso do que a questão financeira na escolha do novo clube.

– Agora estou em algumas negociações com clubes brasileiros. A meta é ficar pelo Brasil neste momento. Já tive conversas com equipes da Série A e também com clubes que estão na parte de cima da Série B. Algumas conversas evoluíram, mas ainda estou avaliando com calma para tomar a melhor decisão.

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Barreto em ação pelo Kyoto Sanga (Foto: Reprodução/Instagram)

O volante também destacou que pretendia integrar um ambiente competitivo e lembrou a experiência acumulada em campanhas de acesso ao longo da carreira.

– Procuro um clube ambicioso, que tenha um projeto sólido. Já vivi experiências de acesso em diferentes equipes e gostaria de contribuir novamente. Quero encontrar um ambiente organizado, onde o clube e o jogador possam crescer juntos.

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Ao longo da trajetória, Barreto participou de campanhas que terminaram com o acesso de Red Bull Bragantino, Botafogo e RWD Molenbeek, da Bélgica. O volante também fez parte do elenco do Criciúma que garantiu vaga na Série A.

Retorno ao futebol brasileiro

Depois de atuar no futebol japonês, Barreto retorna ao país aos 30 anos para iniciar mais um capítulo da carreira. Antes do acerto com o América-MG, o jogador também explicou ao Lance! que a família influenciava na decisão de permanecer no Brasil após as experiências vividas no exterior.

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– A família está feliz com a possibilidade de ficar no Brasil. O Japão é um lugar excelente para viver, mas essa experiência também fez a gente perceber o quanto gosta do nosso país. Independentemente da cidade, sabemos que a adaptação será tranquila por aqui.

Mesmo sem descartar uma nova passagem internacional no futuro, o volante deixou claro que o objetivo neste momento era seguir no futebol brasileiro.

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– A ideia inicial é permanecer no Brasil, mas não sabemos o futuro. Ainda tenho bastante carreira pela frente e, se aparecer uma oportunidade interessante mais para frente, também vou analisar. Hoje, porém, minha prioridade é o futebol brasileiro.

Barreto iniciou a carreira no Criciúma e também defendeu Chapecoense, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Botafogo, Avaí, RWD Molenbeek, da Bélgica, e Kyoto Sanga, do Japão, antes de acertar a transferência para o América-MG.

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