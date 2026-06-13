Pontual e oportunista: A movimentação do Atlético na janela de transferências Galo será cauteloso no mercado do meio do ano

O Atlético já iniciou seu planejamento para a janela de transferências do meio da temporada. Diferentemente do início do ano, quando promoveu uma reformulação mais ampla do elenco, o clube mineiro pretende fazer movimentos mais pontuais, sempre atento às oportunidades de mercado e tendo a saúde financeira como uma das principais prioridades.

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O Atlético já iniciou seu planejamento para a janela de transferências do meio da temporada. Diferentemente do início do ano, quando promoveu uma reformulação mais ampla do elenco, o clube mineiro pretende fazer movimentos mais pontuais, sempre atento às oportunidades de mercado e tendo a saúde financeira como uma das principais prioridades.

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O primeiro reforço já está encaminhado. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, revelado pelo Flamengo e com passagens por Milan e Basaksehir, da Turquia. O jogador chegou a um acordo com o Atlético e depende apenas da realização dos exames médicos para assinar contrato por três temporadas e meia com o clube.

A negociação de Léo Duarte exemplifica o perfil de mercado que o Atlético pretende adotar nesta janela. Sem a intenção de realizar grandes investimentos, a diretoria busca atletas em fim de contrato ou que estejam livres no mercado, reduzindo custos e mantendo o equilíbrio financeiro.

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Em entrevista divulgada pela Galo TV, o CEO do clube, Pedro Daniel, reforçou que a estratégia será manter a mesma linha de atuação adotada nos últimos meses, com ajustes específicos para fortalecer o elenco.

— Fizemos uma primeira janela de transferência também muito focada nesse sentido, agora com ajustes pontuais para uma segunda janela, mas com uma convicção muito clara de trabalho — afirmou Pedro Daniel

Domínguez pede reforços no Atlético

Mesmo diante do cenário financeiro e do planejamento adotado pela diretoria para a janela de transferências, o técnico Eduardo Domínguez já deixou claro que considera necessária a chegada de reforços para a sequência da temporada. Em diversas entrevistas coletivas após as partidas, o treinador abordou o tema e destacou a importância de qualificar o elenco para tornar a equipe mais competitiva.

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Em uma dessas ocasiões, Domínguez afirmou que vê necessidade de contratações em todos os setores do campo — defesa, meio-campo e ataque. Ao mesmo tempo, o comandante ressaltou que compreende as limitações financeiras do clube e a necessidade de responsabilidade nas movimentações do mercado:

— Outro dia, falamos sobre os lugares a reforçar. Eu disse: em todas as linhas. Não mudou o meu pensamento de que temos que reforçar todas as linhas. Sabendo e entendendo a economia do clube, se há para investir, se não há. Precisamos de bons jogadores. Trazer por trazer, não vamos trazer — iniciou Domínguez.

— Do meu lugar, pelo que vejo e pelo que conversamos, é saber como fazer o esforço. Tem que haver o esforço de todos para trazer. Senão, vai ser muito difícil conseguir grandes jogadores. Oportunidades vamos ter, vamos aproveitar, mas não serão quatro ou cinco oportunidades. Uma, seguramente, o clube está trabalhando muito para concretizar. Mas precisamos de outras para melhorar a equipe que temos — finalizou o treinador.

Domínguez conversa com Cuello e Natanael em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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