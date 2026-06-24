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Vasco busca definir treinador e reforços, mas afastamento de Pedrinho atrapalha

Clube tem negociação com treinador português e volante do futebol espanhol

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 10:00
Atualizado há 2 minutos
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Pedrinho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Vasco
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

A menos de um mês da retomada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive dias decisivos nos bastidores. Lutando para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino precisa acelerar a definição de seu novo treinador e avançar na busca por reforços para a sequência da temporada. Porém, com o afastamento presidente Pedrinho, que até então atuava como adminstrador da SAF, pode atrasar as negociações.

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    Antes do afastamento, o Cruz-Maltino negociava a contratação do técnico Vasco Matos. Livre no mercado desde sua saída do Santa Clara no início deste ano, o treinador mantém conversas com a diretoria vascaína.

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    Enquanto busca um comandante para liderar a reação da equipe no Brasileirão, o clube também trabalha para fortalecer o elenco. Até o momento, o único reforço garantido para o segundo semestre é o lateral-esquerdo Paulinho, ex-América-MG. O jogador já assinou pré-contrato, está no Rio de Janeiro e deve iniciar os treinamentos nos próximos dias.

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    Lateral-esquerdo Paulinho em campo pelo América-MG
    Paulinho em campo pelo América-MG (Foto: Reprodução)

    Internamente, a diretoria definiu algumas prioridades para a janela de transferências. A principal delas é a contratação de um volante para atuar ao lado de Thiago Mendes. Entre os nomes avaliados está Deossa, alvo considerado importante para reforçar o meio-campo que estava próximo de ser fechado, mas com o afastamento do presidente Pedrinho, as transferências precisam passar pela interventora nomeada Samantha Longo, que pode vetar a transação.

    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis
    Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto; Reprodução)

    Além disso, o Vasco procura um zagueiro destro com boa capacidade no jogo aéreo. Outras posições também poderão receber reforços de acordo com as oportunidades que surgirem no mercado.

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    Apesar da necessidade de contratações, o clube enfrenta limitações financeiras. Sem condições de realizar grandes investimentos, a estratégia será semelhante à adotada nas últimas janelas: buscar atletas livres no mercado, empréstimos e negociações com pagamentos parcelados a longo prazo.

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    Vasco não vai ter reforços na estreia após a pausa

    A situação ganha ainda mais urgência após a divulgação da tabela detalhada da retomada do Campeonato Brasileiro pela CBF. O Vasco volta a campo no dia 16 de julho, às 19h30, contra o Vitória, no Barradão.

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    Como a janela de inscrições do futebol brasileiro será aberta apenas em 20 de julho e seguirá até 11 de setembro, os reforços contratados durante o período não poderão atuar na partida diante da equipe baiana.

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