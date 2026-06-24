Vasco busca definir treinador e reforços, mas afastamento de Pedrinho atrapalha
Clube tem negociação com treinador português e volante do futebol espanhol
A menos de um mês da retomada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive dias decisivos nos bastidores. Lutando para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino precisa acelerar a definição de seu novo treinador e avançar na busca por reforços para a sequência da temporada. Porém, com o afastamento presidente Pedrinho, que até então atuava como adminstrador da SAF, pode atrasar as negociações.
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Antes do afastamento, o Cruz-Maltino negociava a contratação do técnico Vasco Matos. Livre no mercado desde sua saída do Santa Clara no início deste ano, o treinador mantém conversas com a diretoria vascaína.
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Enquanto busca um comandante para liderar a reação da equipe no Brasileirão, o clube também trabalha para fortalecer o elenco. Até o momento, o único reforço garantido para o segundo semestre é o lateral-esquerdo Paulinho, ex-América-MG. O jogador já assinou pré-contrato, está no Rio de Janeiro e deve iniciar os treinamentos nos próximos dias.
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Internamente, a diretoria definiu algumas prioridades para a janela de transferências. A principal delas é a contratação de um volante para atuar ao lado de Thiago Mendes. Entre os nomes avaliados está Deossa, alvo considerado importante para reforçar o meio-campo que estava próximo de ser fechado, mas com o afastamento do presidente Pedrinho, as transferências precisam passar pela interventora nomeada Samantha Longo, que pode vetar a transação.
Além disso, o Vasco procura um zagueiro destro com boa capacidade no jogo aéreo. Outras posições também poderão receber reforços de acordo com as oportunidades que surgirem no mercado.
Apesar da necessidade de contratações, o clube enfrenta limitações financeiras. Sem condições de realizar grandes investimentos, a estratégia será semelhante à adotada nas últimas janelas: buscar atletas livres no mercado, empréstimos e negociações com pagamentos parcelados a longo prazo.
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Vasco não vai ter reforços na estreia após a pausa
A situação ganha ainda mais urgência após a divulgação da tabela detalhada da retomada do Campeonato Brasileiro pela CBF. O Vasco volta a campo no dia 16 de julho, às 19h30, contra o Vitória, no Barradão.
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Como a janela de inscrições do futebol brasileiro será aberta apenas em 20 de julho e seguirá até 11 de setembro, os reforços contratados durante o período não poderão atuar na partida diante da equipe baiana.
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