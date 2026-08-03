Veja gol em Athletico-PR x Vitória: Dudu amplia o marcador
João Cruz balançou as redes para o Furacão
Athletico-PR e Vitória fizeram o último jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (3). Em casa, o Furacão abriu o placar com o meia João Cruz, aos nove minutos do primeiro tempo. Dudu fez o segundo, na etapa final.
➡️ Pai de Neymar analisa fala de Cuca, do Santos: 'Talvez tenha sido infeliz'
João Cruz recebeu um passe da direira, driblou um defensor e chutou forte para abrir o placar para o time da casa. O Athletico-PR foi melhor durante todo o primeiro tempo e teve oportunidades de ampliar o marcador.
Veja o gol de João Cruz:
O gol de João Cruz! Athletico 1x0 Vitória!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 4, 2026
🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/LzZGgwjsxL
No segundo tempo, Dudu recebeu de Viveros dentro da área e ampliou o marcador, aos 31 minutos. O jogo ainda contou com a expulsão do meia Martínez, do Vitória. A partida de volta acontece na quinta-feira (4), no Barradão.
Veja o gol de Dudu:
Athletico 2x0 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 4, 2026
⚽️ Dudu
🥾 Kevin Viveros
🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/70KEbarRpI
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Futebol Feminino
Emily Lima critica arbitragem de Flamengo x Corinthians no Brasileirão FemininoHá 21 minutos
Cruzeiro
Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian RodríguezHá 3 horas
Cruzeiro
Clube russo faz sondagem por Arroyo, do CruzeiroHá 4 horas
Botafogo
De saída para Portugal, goleiro Raul se despede do BotafogoHá 5 horas
Cruzeiro
Artur Jorge explica Villalba como lateral no CruzeiroHá 5 horas
Atlético Mineiro
Retorno: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o JuventudeHá 5 horas
Mais LANCE!