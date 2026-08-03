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Veja gol em Athletico-PR x Vitória: Dudu amplia o marcador

João Cruz balançou as redes para o Furacão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 21:56
Atualizado há 0 minutos
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Athletico x Vitória
João Cruz marcou pelo Athletico Paranaense contra o Vitória (Foto: Jow Baker/Fotoarena/Folhapress)

Athletico-PR e Vitória fizeram o último jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (3). Em casa, o Furacão abriu o placar com o meia João Cruz, aos nove minutos do primeiro tempo. Dudu fez o segundo, na etapa final.

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João Cruz recebeu um passe da direira, driblou um defensor e chutou forte para abrir o placar para o time da casa. O Athletico-PR foi melhor durante todo o primeiro tempo e teve oportunidades de ampliar o marcador.

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Veja o gol de João Cruz:

No segundo tempo, Dudu recebeu de Viveros dentro da área e ampliou o marcador, aos 31 minutos. O jogo ainda contou com a expulsão do meia Martínez, do Vitória. A partida de volta acontece na quinta-feira (4), no Barradão.

Veja o gol de Dudu:

Athletico PR x Vitória
Athletico-PR e Vitória duelam pela Copa do Brasil (Foto: Jow Baker/Fotoarena/Folhapress)

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