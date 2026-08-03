Veja gol em Athletico-PR x Vitória: Dudu amplia o marcador João Cruz balançou as redes para o Furacão

Athletico-PR e Vitória fizeram o último jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (3). Em casa, o Furacão abriu o placar com o meia João Cruz, aos nove minutos do primeiro tempo. Dudu fez o segundo, na etapa final.

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João Cruz recebeu um passe da direira, driblou um defensor e chutou forte para abrir o placar para o time da casa. O Athletico-PR foi melhor durante todo o primeiro tempo e teve oportunidades de ampliar o marcador.

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Veja o gol de João Cruz:

No segundo tempo, Dudu recebeu de Viveros dentro da área e ampliou o marcador, aos 31 minutos. O jogo ainda contou com a expulsão do meia Martínez, do Vitória. A partida de volta acontece na quinta-feira (4), no Barradão.

Veja o gol de Dudu:

Athletico 2x0 Vitória



⚽️ Dudu

🥾 Kevin Viveros



🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/70KEbarRpI — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 4, 2026

Athletico-PR e Vitória duelam pela Copa do Brasil (Foto: Jow Baker/Fotoarena/Folhapress)

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