Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

De saída para Portugal, goleiro Raul se despede do Botafogo

Goleiro de 29 anos foi cedido ao AVS; Glorioso manterá parte dos direitos do atleta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 17:56
Favorite o Lance! no Google
Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

De saída rumo ao futebol europeu, o goleiro Raul se despediu do Botafogo nesta segunda-feira (3) em publicação nas redes sociais. O goleiro de 29 anos vestirá a camisa do AVS Futebol, de Portugal. Ele sairá sem compensação financeira para o Glorioso, que manterá parte dos direitos econômicos.

+ John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica
+ Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

A saída faz parte da reformulação do elenco alvinegro para o segundo semestre. Além de Raul, o Botafogo também se desfez de Neto, que teve o contrato rescindido, e Léo Linck, cedido ao Estrela Amadora, também de Portugal. Chegaram Warleson e Gabriel Batista.

continua após a publicidade
Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

— Foi um privilégio defender as cores do Glorioso e fazer parte dessa instituição gigante. Agradeço a cada torcedor, companheiros e funcionários que fizeram parte do meu dia a dia no clube. Levo grandes lembranças e muito respeito por essa camisa. Obrigado por tudo, Fogão! Estarei sempre na torcida — escreveu Raul.

Raul foi contratado pelo Botafogo em 2024 após destaque pelo São Luiz-RS, onde foi campeão da Recopa Gaúcha na decisão contra o Grêmio. Ele esteve no plantel alvinegro campeão da Libertadores e do Brasileirão daquele ano.

continua após a publicidade

Pelo clube carioca, a passagem do arqueiro foi de 23 jogos, com 32 gols sofridos e apenas cinco partidas sem ser vazado. A atual temporada vinha sendo especial pelo alto número de jogos, com 17 disputados entre Carioca, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica

Futebol Internacional

John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Há 2 horas
Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo

Futebol Internacional

Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo

Há 2 horas
Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo

Botafogo

Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Há 5 horas
Valdeir The Flash

Lancepédia

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Há 2 dias
Igor Jesus comemorando gol em Sporting x Nottingham Forest

Fora de Campo

Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest

Há 2 dias
Troféu Copa Sul-Americana.

Lance! Negócios

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes

Há 3 dias
Mais LANCE!
Elenco do Botafogo conversa com o técnico Franclim Carvalho

Botafogo se reapresenta com novidades e mira mês cheio

Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Bruno Nazário joga pelo Henan FC, da China

Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa

Lucas Monzón é o novo reforço para a zaga do Botafogo

Lucas Monzón realiza sonho no Botafogo e mira título em 2026

Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Schwenck

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Diploma do Botafogo de patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro

Botafogo recebe diploma de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio

Danilo Pereira foi apresentado pelo diretor Léo Coelho

Danilo Pereira é apresentado pelo Botafogo e projeta passagem: 'Muito motivado'

Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro

Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube

Botafogo tem a melhor campenha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja

Tássio, ex-jogador do Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Tássio defendeu o Botafogo em 2015

Ex-atacante do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos durante ventania no Rio

John Textor deixou o comando da SAF do Botafogo

Justiça do Rio nega pedido de Textor para bloquear ações da SAF do Botafogo