De saída para Portugal, goleiro Raul se despede do Botafogo
Goleiro de 29 anos foi cedido ao AVS; Glorioso manterá parte dos direitos do atleta
De saída rumo ao futebol europeu, o goleiro Raul se despediu do Botafogo nesta segunda-feira (3) em publicação nas redes sociais. O goleiro de 29 anos vestirá a camisa do AVS Futebol, de Portugal. Ele sairá sem compensação financeira para o Glorioso, que manterá parte dos direitos econômicos.
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A saída faz parte da reformulação do elenco alvinegro para o segundo semestre. Além de Raul, o Botafogo também se desfez de Neto, que teve o contrato rescindido, e Léo Linck, cedido ao Estrela Amadora, também de Portugal. Chegaram Warleson e Gabriel Batista.
— Foi um privilégio defender as cores do Glorioso e fazer parte dessa instituição gigante. Agradeço a cada torcedor, companheiros e funcionários que fizeram parte do meu dia a dia no clube. Levo grandes lembranças e muito respeito por essa camisa. Obrigado por tudo, Fogão! Estarei sempre na torcida — escreveu Raul.
Raul foi contratado pelo Botafogo em 2024 após destaque pelo São Luiz-RS, onde foi campeão da Recopa Gaúcha na decisão contra o Grêmio. Ele esteve no plantel alvinegro campeão da Libertadores e do Brasileirão daquele ano.
Pelo clube carioca, a passagem do arqueiro foi de 23 jogos, com 32 gols sofridos e apenas cinco partidas sem ser vazado. A atual temporada vinha sendo especial pelo alto número de jogos, com 17 disputados entre Carioca, Brasileirão e Copa Sul-Americana.
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